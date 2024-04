Puños y marihuana, el 1-2 ganador de Mike Tyson

Cuando Mike Tyson, el excampeón mundial indiscutible de peso pesado, cruzó Times Square el 20 de abril se desató el infierno. Un taxista frenó bruscamente, juntó las manos como en oración y gritó: “¡Te amo, Mike! Dios los bendiga”.

Un grupo de turistas vislumbró al boxeador de 57 años y lo persiguió como un banco de peces con ojos desorbitados. Incluso los neoyorquinos ocupados, que tenían un lugar mejor donde estar, se detuvieron y gritaron: “¡Es Iron Mike, todos ustedes!” Cuando Tyson pasó detrás de una cerca de metal en la Séptima Avenida y la Calle 43, una madre le lanzó a su pequeño con la esperanza de que Mike lo bendijera con el poder que aún posee el excampeón.

Pero Tyson, el alguna vez “el hombre más malo del planeta”, no está en Nueva York para pelear. Más bien, el chico de la sección Brownsville de Brooklyn está ahí para llamar al 4/20, la festividad del cannabis, y promover la expansión de su marca de cannabis, Tyson 2.0, en su ciudad natal, así como una nueva colaboración con el banco de semillas de marihuana Royal Queen.

“El cielo es el límite”, dice Tyson, cofundador y director de la marca de marihuana con sede en Las Vegas. “Fui el campeón del mundo y ahora soy el campeón del cannabis. Vamos a conquistar el mundo. Queremos estar en todos los países del planeta”.

Si bien Iron Mike era propenso a exagerar, no está muy lejos de sus afirmaciones sobre su incipiente compañía que vende productos de marihuana (entre ellos flores, vaporizadores y comestibles hechos con la forma de la oreja de Evander Holyfield —a quien Tyson mordió notoriamente durante una pelea en 1997— en 20 estados de Estados Unidos, en Ámsterdam, Barcelona y Tailandia.

La empresa, a través de una asociación con PHCANN International en Macedonia, está en proceso de lanzamiento en el mercado de uso para adultos recientemente legalizado en Alemania, así como en la altamente restrictiva industria de la marihuana medicinal del Reino Unido.

Tyson 2.0 funciona con un modelo de licencia, cerrando acuerdos con franquiciados que cultivan, fabrican y venden sus productos. En 2023, la marca generó 150 millones de dólares en ingresos, estima Forbes, de los cuales alrededor del 30% provino de las ventas de cannabis y el resto de accesorios, CBD, vaporizadores de nicotina y otros productos.

La marihuana Tyson 2.0 está marcada con nombres extraídos de su legendaria carrera en el boxeo, incluidos Dynamite Cookies (su primer apodo fue Kid Dynamite) y Knockout OG (Tyson ganó 44 de las 50 victorias de su carrera en el boxeo por KO), pero el producto estrella de la compañía, Mike Bites, el comestible con la forma de la oreja medio mordida de Holyfield, fue desarrollado por la esposa de Tyson, Kiki.

“Mi esposa está loca, pero es brillante”, dice Tyson. “Y (un día) ella dijo: ‘¿Por qué no usas el oído?’” Al principio, odió la idea. “’Sal de aquí’”, recuerda haberle dicho. “Estaba un poco amargado porque la oreja me metió en muchos problemas”. Pero luego se dio cuenta de que ella estaba sobre algo.

“¿Por qué soy la cara del cannabis y los psicodélicos?” pregunta Tyson. “Ni siquiera puedo deletrear cannabis y psicodélicos”.

La decisión, aunque controvertida, ha dado sus frutos. En el altamente competitivo mercado legal del cannabis, valorado en 28,000 millones de dólares, las marcas respaldadas por celebridades generalmente no obtienen buenos resultados. Pero Tyson 2.0 disfruta de la posición de marca de celebridades más vendida en la industria, según la firma de datos sobre cannabis Headset.

“¿Sabes qué es gracioso? Cuando mordí la oreja de Holyfield, me quitaron 3 millones de dólares”, dice, explicando que el incidente de la oreja fue el punto más bajo de su carrera. “Hice más que eso tomando fotografías mordiendo las orejas de otras personas. Holyfield y yo somos las únicas personas que todavía ganamos dinero con una pelea hace 30 años”.

Fundada en 2021, Tyson 2.0 es propiedad total de Carma Holdco Inc., con sede en Las Vegas, que el exboxeador cofundó con el empresario y capital privado Adam Wilks. Mike Tayson es uno de los mayores accionistas de la compañía, que también posee la marca de cannabis de la leyenda de la lucha libre Ric Flair, Ric Flair Drip, y la línea de marihuana EVOL del artista de hip-hop ganador del Grammy Future.

Tyson, fumador desde su infancia

La marihuana ha sido parte de la vida de Tyson desde su infancia en Brownsville, donde su madre era trabajadora sexual o, como él dice, “una dama de la noche”. Todavía no sabe exactamente quién es su padre, pero le dijeron que un proxeneta llamado Curly Kirkpatrick era su padre mientras crecía. Su primera experiencia con la hierba fue cuando era niño. “Estoy llorando y la amiga de mi mamá dice: ‘Oye, le daré algo’ y me dejó fumar”, recuerda. “Y nunca me detuve”.

Tyson creció cometiendo delitos y metiéndose en problemas; a la edad de 12 años, dijo, había sido arrestado 38 veces. Pero después de ser enviado a un reformatorio en el norte de Nueva York, llamó la atención de Cus D’Amato, un entrenador legendario, quien lo ayudó a convertirse en el boxeador más joven en ganar el campeonato de peso pesado a los 20 años.

“Kid Dynamite” destripó a sus competidores: ganó sus primeras 37 peleas, casi todas por KO, pero en 1996, fue arrestado en Indiana y declarado culpable de violación (cumplió tres años de prisión), cargo que niega hasta el día de hoy.

En 2009, su hija de cuatro años murió en un accidente y él luchaba contra su adicción a la cocaína. En el proceso, Tyson pasó de ser un héroe del boxeo a un villano indiscutible.

Para Jason Wild, presidente y director de inversiones del fondo de cobertura de cannabis JW Asset Management, invertir en Tyson todavía era una obviedad. La mayoría de las marcas de cannabis de celebridades se regodean en el mercado (por ejemplo, la compañía de marihuana del artista de hip-hop Snoop Dogg ya no está en funcionamiento), pero hay algo en Tyson y su historia que resuena entre los consumidores.

“Es tremendamente abierto sobre todo, comparte su lucha: ha tenido días buenos, ha alcanzado la grandeza y días malos”, dice Wild. “Esa autenticidad innegable resuena en la gente”, agregó.

Tyson comenta que se siente honrado de haber llegado tan lejos en su vida. Desde Brownsville hasta campeón mundial y cofundador de la marca de celebridades con mejor desempeño en la industria del cannabis. La mejor manera de explicarlo es haciendo preguntas.

“¿Por qué Dios, el universo, cualquier cosa que creamos, por qué soy yo la cara de ello?” pregunta Tyson. “Un tipo sin educación, Mike Tyson, ¿por qué soy la cara del cannabis y los psicodélicos?

Y Tyson pronto regresará al ring por primera vez desde que peleó contra Roy Jones Jr. hasta empatar en 2020. Cumplirá 58 años el 20 de julio cuando se enfrente a Jake Paul, un influencer de YouTube de 27 años y empresario convertido en boxeador, en una pelea de exhibición en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

Tyson dice que se toma en serio a su oponente y ha estado entrenando tres veces al día. También abandonó sus vicios favoritos. “Ahora mismo vivo mi vida de forma disciplinada: hace seis semanas que no me drogo ni tengo relaciones sexuales”, afirma. “No he hecho eso desde que era un niño pequeño.

“Odio no poder fumar”, señala Tyson, “pero lo hago como si me encantara; odio no poder acostarme con mi esposa, pero lo hago como si me encantara”.

Además de sus décadas como boxeador profesional, tiene un arma secreta que debería preocupar a Jake Paul.

Conocido por su aprecio por los psicodélicos, Tyson dice que si bien se abstiene de fumar marihuana durante el campo de entrenamiento, todavía toma su “medicina para el sapo”, una referencia a tomar DMT (compuesto derivado del sapo del desierto de Sonora), añade que una vez que “hizo sapo”, conoció a Dios y aprendió acerca de su propósito en la vida.

“Nací para conquistar el mundo”, declara Tyson. “Independientemente de lo que tenga que soportar para lograrlo, eso es precisamente por lo que estoy aquí para hacer”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

