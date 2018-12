Agenda Forbes | El Congreso hablará de dinero; ‘Canelo’ salta al ring y el Brexit va a votación

Como Los Pinos

Este lunes el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de CDMX, siguiendo los pasos de la residencia oficial de Los Pinos, abrirá sus puertas al público en general como un museo, cómo lo anunció hace unos días la ahora jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El recinto -sede del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México desde 1930- continuará operando, pero también se convertirá en un espacio público y cultural.

Adiós a la reforma educativa

Una de las promesas más polarizadas de la pasada administración podría llegar a su fin muy pronto, como lo afirmó el nuevo titular del Ejecutivo federal.

Andrés Manuel López Obrador repitió incansablemente durante su campaña que echaría abajo la reforma educativa y su promesa se cumpliría pronto, ya que el martes se turnaría al pleno de la Cámara de Diputados el proyecto para eliminarla.

El Brexit a votación

Después de los recientes debates en la Cámara de los Comunes, los representantes británicos votarán este martes sí o no a las 599 páginas de acuerdo de divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Todo apunta a que la premier Theresa May no tendrá el apoyo necesario para avanzar ese pacto.

De confirmarse una victoria del “No”, el gobierno tendrá 21 días para volver a comparecer ante la cámara y explicar cuáles son sus planes para seguir con el retiro del Reino Unido de la UE.

Guardia Nacional, a discusión

Con la presencia de académicos y especialistas, la Cámara de Diputados realizará el miércoles un foro para analizar la creación de la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Debido a que la nueva corporación se conformaría con elementos y mandos castrenses, activistas y organizaciones locales e internacionales han advertido que no abonaría a la desmilitarización prometida y conlleva riesgos para los derechos humanos.

La NBA invade la ciudad

Más de 25 años lleva el público mexicano disfrutando del considerado mejor basquetbol del mundo. Este 13 y 15 de diciembre el Arena Ciudad de México se convertirá en la casa de Orlando Magic, que recibirá primero a Chicago Bulls y después a Utah Jazz, siendo estos dos partidos el octavo y noveno de temporada regular en nuestro país.

Es momento de hablar de dinero

Es sabido que el 15 de diciembre es la fecha límite para que el Ejecutivo envíe al Legislativo el proyecto de presupuesto de egresos, y también es sabido que el nuevo gobierno entregará el mismo hasta esa fecha, ya que no ha sido sencillo hacer los ajustes necesarios para empatar los dineros y las promesas. Una vez recibido el documento, iniciará en el Congreso el debate sobre los recursos que se gastarán el próximo año.

“Canelo” saltará al ring

Tras haber firmado el contrato de televisión más lucrativo para un deportista en la historia, Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará al británico Ricky Fielding el próximo sábado, su primer combate como nuevo campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo.