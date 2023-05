AICM: Detectan movimientos irregulares en casa de cambio

Sujetos con diversas maletas y mochilas ingresaron ayer de manera irregular a un centro cambiarlo de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que las autoridades indagan la comisión de delitos.

A través de una circular, las autoridades aeroportuarias informaron que los sujetos entraron sin las Tarjetas de Identificación Aeroportuaria (TIAs), las cuales son requeridas para trabajar en el inmueble.

Una relatoría detalló que a través del sistema de videovigilancia se detectó que varios sujetos ingresaron a la terminal aérea con mochilas y maletas, las cuales dejaron en un centro cambiario.

Los artefactos permanecieron por varias horas en el inmueble hasta que otras personas las recogieron, de las cuales no se ha corroborado su identidad.

“Las conductas que se observaron con el sistema de videovigilancia, aunado a la presencia de personas no identificadas y el movimiento inusual de maletas al interior de los locales comerciales, presumen posibles elementos constitutivos de hechos delictivos”, indicó la autoridad.

“Se analiza y estudia por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos en conjunto con la Subdirección de Seguridad de AICM la presentación de una denuncia penal ante la autoridad ministerial”.

El AICM expuso que no estar identificado para el patrón de acceso de maletas y mochilas podría estar relacionado con acciones que podrían constituir hechos delictivos, no obstante, no precisó su naturaleza.

“Los centros cambiarios en el AICM son establecimientos con alto flujo de divisas en efectivo, por lo que el ingreso y salida de maletas sin ningún control activó tareas de verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad y restricciones que deben acatar dichas empresas y que están contenidas en sus contratos”, asentó el aeropuerto capitalino.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado