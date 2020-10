Al desaparecer fideicomisos la 4T podría ejercer control de la ciencia en México: CIDE

Con la desaparición de los fideicomisos enfocados en el desarrollo de proyectos científicos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría establecer un control sobre el trabajo de los científicos mexicanos y los temas sobre los que versa su práctica.

Así lo señala Gerardo Maldonado, integrante del Comité Directivo del Sindicato del Personal Académico del CIDE (SIPACIDE), quien además afirma que aproximadamente 80% de los recursos que se integran en los fideicomisos de ese organismo son entregados por gobiernos extranjeros y organismos privados para impulsar el desarrollo científico.

“Sin el fideicomiso perdemos la capacidad para hacer casi toda la investigación que viene ahí, lo cual significa que en realidad el dinero que tiene el CIDE no ha venido del gobierno federal son cosas que nosotros podemos captar de otras instituciones”, explicó el académico en entrevista con Forbes México.

Maldonado explica que sin los fideicomisos los equipos que encabezan proyectos de investigación pierden la capacidad de controlar la agenda de investigación y sus etapas.

“Las investigaciones no cumplen criterios de un calendario anual o de un calendario fiscal, que es como se organiza el gobierno (…) El hecho de tener el fideicomiso, nos permite poder recibir dinero de distintos lugares, las instituciones públicas no pueden recibir legalmente dinero de cualquier organización, en cambio con el fideicomiso si se puede hacer.

Este mecanismo me permite tener dinero de todos estos sitios para completar la investigación que no es nada barato y gestionarlo por varios años, con base en eso se hace diseño del proyecto, otro año hacer el diseño de reportes, hacer presentaciones en distintos países, contratar a gente en México sino en otros países, etcétera”.

El pasado jueves la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de decreto por el que se eliminan 109 fideicomisos, mismo que será discutido este martes en el pleno.

El proyecto propone la modificación de 18 leyes y la abrogación de dos normativas; y del total de fideicomisos a desaparecer, 65 están relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Tanto el presidente López Obrador, como miembros de su gabinete y diputados que apoyan el proyecto señalan que los beneficiarios y destinatarios finales de los recursos que se integran en los 109 fideicomisos seguirán recibiendo los mismos apoyos, sin embargo estos se etiquetarán ahora en el Presupuesto de Egresos.

“Lo que va a hacer es quitar el dinero de la cuenta del fideicomiso, pero luego va a poner ese mismo dinero en otra cuenta que va a administrar el CIDE, va a poner el dinero que viene en el presupuesto, no es para nada claro en ese sentido y además el dictamen no dice cuáles va a ser los mecanismos con lo cual deja en realidad un limbo normativo impresionante”, afirma Maldonado.