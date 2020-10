Queremos que no haya aviadores: AMLO, sobre extinción de los fideicomisos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no queremos aviadores” que obtengan beneficios de los recursos de los fideicomisos, por lo que se hará una revisión.

De acuerdo con el mandatario, “había falta de transparencia” en el manejo de los recursos en estos mecanismos que estaban “sin control”, pero los beneficiarios seguirán obteniendo el dinero para financiar sus actividades.

“Quiero decir a los beneficiarios que no van a dejar de recibir sus recursos. Hay un fondo de deportistas de Alto Rendimiento y lo van a seguir recibiendo. Los fondos de investigadores, lo que manejaba o se le atribuía al Conacyt van a seguir recibiendo sus apoyos. Los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo. Sólo vamos a hacer una revisión y que no se queden los apoyos en manos de intermediarios. Es entrega directa, pero vamos a hacer la revisión”, indicó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Añadió que a su administración sí le interesan las actividades culturales, deportivas y científicas, por lo que se darán los apoyos de manera directa “porque se trata de personas mayores de edad”.

“Queremos ver, porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos. Eran o son más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control completamente. Queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tan nos importa que queremos que no haya corrupción”, dijo.