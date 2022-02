‘Alan por el mundo’ cambia las cámaras para subir el telón con su nuevo musical

El youtuber Alan Estrada o mejor conocido como “Alan por el mundo” presenta su nueva faceta como creador del musical “Siete Veces Adiós”, junto a Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez.

“Mi experiencia como actor es que para una obra nueva hay que tomarse el tiempo para desarrollarlo porque si no, se estrenan y no les va bien porque hay mucho que trabajar, entonces decidí invertir en una obra propia que consiste en luego de tres años de trabajo y tras contratar actores y músicos y sentimos que podemos presentarla al público, es cuando dimos el paso de producirla formalmente”, explicó Estrada en entrevista para Forbes México.

El youtuber, quien cuenta con más de 3 millones de suscriptores en la plataforma de videos, agregó que luego de tratar de incursionar en la industria restaurantera y no obtener una respuesta positiva, apuesta ahora por el mundo del teatro, tras enfatizar que lleva más de 20 años dedicándose a éste.

“(En) el producto que estoy ofreciendo, yo llevo el control de calidad y eso no me pasaba con los restaurantes porque entras como socio y es difícil tener demasiada injerencia en el producto final”, agregó.

La obra se presentará el 18 de marzo en el teatro Ramiro Jiménez, lugar que —destacó— ha sido remodelado completamente.

En cuanto al impacto de la pandemia de Covid-19 en la industria cultural, abundó que su canal de Youtube fue beneficiado, ya que actualmente México se posiciona como una de las naciones que más usa y dedica tiempo a las redes sociales; de hecho, es el sexto país que más consume Youtube, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“En cuestiones de creador de contenido, la pandemia nos benefició, sobre todo al principio que la gente estaba mucho tiempo en casa y consumiendo contenido. El año pasado que lancé mi expedición al Titanic, también las visitas a mi canal se dispararon y este verano retomo la expedición y en el caso de los viajes, sí he viajado menos, pero me ha dado la oportunidad de viajar más dentro de México”, expresó.

Sin embargo, a pesar del crecimiento en redes sociales y espectáculos virtuales, el emprendedor confía en que la industria cultural tendrá un regreso de espectadores.

“El tema de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas a quienes hacemos espectáculos en vivo: número uno, nos enseñó que el espectáculo en vivo no puede suplirse con nada más. Cuando estábamos encerrados en casa, lo que más anhelábamos era ir al teatro, concierto o salir. Por mucho que las viéramos grabadas no es lo mismo, la sensación como dice su nombre ‘en vivo’ es vivir la experiencia. En ese sentido tenemos una gran ventaja en cuanto al contenido en línea”, abundó Estrada.

Finalmente, aseguró que con su obra “Siete Veces Adiós” planea destacar el talento mexicano y exportarlo a otras latitudes del mundo, además de incentivar la preventa a través de una boletera independiente, ya que considera que Ticketmaster es una empresa que “juega en contra de la industria teatral”.

“Los sistemas de venta que me parece que juegan en nuestra contra, como Ticketmaster, que me parece que es una empresa que juega en contra de la industria teatral porque con las comisiones tan altas que se cobran por comprar un boleto en línea, ofreciendo un servicio tan precario a diferencia de otros países, nos juega en contra. La gente dice: por qué voy a pagar 600 pesos de comisión cuando con eso puedo ver dos horas más. Por eso en la obra “Siete Veces Adiós” hemos prescindido de Ticketmaster e hicimos alianza con otra boletera donde no cobramos ninguna comisión o cargo”, detalló.

