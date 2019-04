Alcalde de Morena es condenado a prisión por usar pasaporte falso para ingresar a EU

Rogelio Aboyte Limón, alcalde de Bácum, Sonora, fue condenado a 15 meses de prisión por ingresar a Estados Unidos con un pasaporte falso para llevar a su familia a Disneyland.

El alcalde de Bácum se declaró culpable en enero de obtener el pasaporte usando el nombre de otra persona y de no revelar una condena por tráfico de cocaína en 2010 en el momento de su arresto. De acuerdo con la US Customs and Border Protection (CBP).

“Fue arrestado el 27 de diciembre de 2018, en Nogales, Arizona, por una orden de aprehensión que tenía pendiente por fraude en un proceso migratorio”, dijo la fuente de la oficina del CBP.

La detención se produjo después de que asumiera el cargo en septiembre de 2018 como presidente municipal.

“Haber sido elegido alcalde y ocupar el cargo por menos de 3 meses para ser arrestado y encarcelado fue un giro tremendo de los acontecimientos para él”, difundió el abogado defensor Ramiro Flores en un comunicado el 5 de abril.

Aboyte Limón, de 48 años, fue arrestado el 27 de diciembre mientras usaba un pasaporte fraudulento para llevar a su familia a Disneyland.

Te recomendamos>