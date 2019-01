Alerta emprendedores: 500 Startups abre una nueva ronda

En el emprendimiento, los tiempos importan.

Si estás arrancando tu startup y tu meta es que un fondo de inversión se fije en ti quizás debes tener paciencia durante meses, o años, para cometer errores y aprender. Esto, o pasar por una aceleradora, como 500 Startups.

Las oficinas en México de esta incubadora estadounidense convocan una nueva ronda de inversión, el Batch 10, como ellos lo llaman.

El equipo liderado por René Lomelí, director de Operaciones, está buscando a 12 proyectos para invertir 60,000 dólares en cada uno y ofrecerles un programa de formación de 16 semanas.

PUBLICIDAD

“Fondos como el mío vemos con mucha atención las empresas que se gradúan de 500 Startups”, afirma Eric Pérez-Grovas, cofundador y General Partner del fondo Jaguar Ventures.

Las compañías de su portfolio que más se han revalorizado son las que “se formaron” en 500 Startups, como Conekta o Konfio, afirma Pérez en entrevista para Forbes México.

Destacan el entrenamiento que les dan en reportar resultados semanalmente y en identificar las métricas que realmente importan para acelerar la empresa, como las unit economics, es decir, las ingresos y costes asociados a la unidad más básica del negocio.

En esto coincide Andrea Baba, cofundadora de Fitco, startup que fue seleccionada en el último Batch.

La emprendedora destaca las mentorías personalizadas que el programa les ofrece con mentores que 500 Startups trae de Sillicon Valley. Esto, y los 10 empleados que han podido contratar con los 60,000 dólares que la aceleradora les invirtió.

Consejos para ser uno de los 12

El director de Operaciones de la incubadora, uno de los encargados de la selección de las startups, afirma que están buscando compañías en una edad temprana, con componente tecnológico y buena oportunidad de mercado.

A partir de ahí, esto es lo que tienes que tener en cuenta si quieres que tu proyecto esté entre los 12 seleccionados:

1. No esperar a la fecha límite: La convocatoria está abierta hasta el 3 de febrero. Lomelí recomienda aplicar lo antes posible para recibir una respuesta temprana y aprovechar que el equipo aún no está saturado de analizar los perfiles de cientos de solicitantes.

2. Trabaja bien la comunicación: Es importante describir de forma clara, directa y transparente qué hace tu compañía. Si puedes hacerlo en una frase, no utilices un párrafo.

3. Busca gente que te recomiende: Puede parecer que esto sólo aplica a los que tienen contactos en el sector, pero René Lomelí asegura que con creatividad, todos los emprendedores pueden conseguir que alguien que les conoce les recomiende.

“Un mentor, un fondo, o alguien que lideró algún otro programa, que nos mande un email diciendo que el proyecto es interesante. Eso siempre nos ayuda”, afirma.

4. No pierdas la esperanza: Hay startups que hasta la cuarta o quinta solicitud no han sido seleccionadas. Esto significa que han soportado entre tres y cuatro rechazos. Según Lomelí, hay proyectos que aún no necesitan más recorrido para demostrar que son prometedores.

Otros mexicanos que están emprendiendo: