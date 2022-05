Alertan por venta de plaguicidas riesgosos e ilegales en supermercados

Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), aseguró que supermercados como Home Depot, Soriana, Ace Hardware México y HEB México venden diferentes plaguicidas con registro sanitario para uso agrícola y productos con registros inexistentes para ser usados en viviendas y oficinas.

“Las formulaciones para los productos del campo y del hogar son diferentes, lo que significa un riesgo para los usuarios”, expresó el empresario.

“El formato de la etiqueta no cumple con lo estipulado con la norma correspondiente, no se especifica el porcentaje de los ingredientes activos por separado, no reportan el cuadro de plagas, las dosis recomendadas, entre otras cosas”, declaró.

Asimismo, acusó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dejado de incautar productos ilegales durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En los dos últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Cofepris decomisó más de 45 mil 400 toneladas de productos ilegales, especialmente plaguicidas y pesticidas.

En cambio, la Cofepris decomisó 406 toneladas de productos ilegales entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.

Lee también: Cofepris bloquea 2,686 trámites de nuevos plaguicidas en medio de crisis de fertilizantes

Según el presidente de la UMFFAAC, alrededor del 35% de los plaguicidas en el mercado son ilegales, piratas o no tienen los contenidos de sus etiquetas.

Las tiendas en línea de Soriana, Walmart, HEB, Home Depot y la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre venden plaguicidas ilegales, agregó González Cepeda.

En Mercado Libre, la búsqueda de insecticidas de la marca Boom! de la empresa Bull Master arrojó 51 productos, 29 corresponden a insecticidas para jardín y el resto para el hogar.

“La comercialización de los productos refleja hasta qué grado estos negocios no supervisan el origen de los productos de los proveedores, al tiempo que se confirma el nivel en que los plaguicidas ilegales han penetrado el mercado mexicano ante la pasividad y omisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”, manifestó.

Los plaguicidas vendidos en las tiendas de autoservicio tiene los registros sanitarios RSCO-INAC-0177-302-009-007, RACO-FUNG-0325-002-009-022 y RSCO-HEDE-0222-414-013-049, los cuales fueron autorizados por la Cofepris para uso agrícola y no para uso doméstico, recordó González Cepeda.

Agregó que los tres registros de los plaguicidas comercializados en los supermercados fueron otorgados por la autoridad sanitaria para ser usados por la empresa Química Sagal.

De acuerdo con el Catálogo de Plaguicidas de la Cofepris, el plaguicida con el registro sanitario número RSCO-INAC-0177-302-009-007 tiene autorización para que sea aplicado al follaje en los cultivos de maíz y sorgo.

El plaguicida con el registro sanitario RACO-FUNG-0325-002-009-022 cuenta con un permiso para ser usado en el combate del follaje en los cultivos de aguacate, apio, berenjena, brócoli, cacahuate, calabacita, cebolla, chile, col, coliflor, fresa, jitomate, lechuga, mango, manzana, ornamentales, pepino, plátano y sandía.

Te recomendamos: Crisis del espacio aéreo puede provocar un accidente en el Valle de México: Coparmex

El plaguicida con el registro sanitario RSCO-HEDE-0222-414-013-049 está autorizado para el control de malezas en los cultivos.

El registro RSCO-HEBE-0230-399-013-041 es inexistentes ante Cofepris, y con ese se vende un herbicida de la marca Boom! en Home Depot en línea y en tienda, así como en Mercado Libre.

Los plaguicidas ilegales son vendidos bajo las marcas Boom! en Home Depot y Mercado Libre y con el nombre Max Control en Ace Hardware México, Soriana, HEB México y Walmart, con los siguientes usos: insecticidas para el hogar, para plagas de jardín, fungicidas, cucarachicidas, acaricidas, eliminadores de malas hierbas, hormigas, polillas y termitas, así como preventivos contra bacterias y hongos.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada