Romo descarta despidos por mudanza de secretarías federales

Notimex.- Alfonso Romo, quien fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, descartó que en el país vaya a haber despidos en el marco de la descentralización de las dependencias federales.

“No, hombre, para nada. Ahorita no. No estamos contemplado nada que cause inestabilidad, pero va haber un recorte fuerte”, dijo a Notimex en entrevista al término de una reunión de López Obrador con líderes de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco).

Romo Garza se refirió al programa de descentralización de dependencias que ha anunciado el equipo de Andrés Manuel López Obrador, y dijo que se incluirá en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero aclaró que será paulatino para causar el menor daño posible a las familias de los trabajadores del sector público.

En la sede de la Concanaco, en el Centro de la Ciudad de México, insistió en que será un programa “definitivo, pero sumamente lento para evitar, lo más posible, el desequilibrio familiar”.

Andrés Manuel López Obrador ha señalado que las primeras dependencias del gobierno federal que se reubicarían serían la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se mudaría a Mérida, Yucatán, y de Turismo, a Chetumal, Quintana Roo.

Alfonso Romo también dijo que en la reunión de López Obrador con la Concanaco, que preside José Manuel López Campos, también se garantizó que se mantendrá el actual equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sólo se sumarán algunos funcionarios del nuevo gabinete, por lo que “nos hemos comprometido a que no haya una ruptura”.

Reiteró que ante los líderes de las cámaras de comercio del país, el ganador de la elección presidencial planteó que se buscará un crecimiento de la economía de cuatro por ciento, avanzar en la desregulación y simplificación de trámites para la apertura de negocios y empresas.

El empresario dijo que el gobierno que inicia funciones el 1 de diciembre, también manifestó el compromiso de trabajar contra la inseguridad que afecta diversas regiones y estados del país, lo que está dañando el crecimiento económico, y puso como ejemplo Veracruz, Michoacán y Tamaulipas.

