Alistan cadena humana entre Ciudad Juárez y El Paso

Notimex.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció en la jornada que mientras se realizan las exequias de dos de las víctimas del tiroteo en El Paso, Texas, el 17 de agosto se formará una cadena humana en uno de los cinco puentes que comunican a ambas ciudades, como un símbolo de unión entre los habitantes de ambas poblaciones.

Este jueves, los restos de la maestra Elsa Mendoza Márquez son inhumados en el cementerio de la funeraria Recinto de la Oración, ubicado en la zona industrial de esta frontera, después de celebrarse una misa a su memoria a las 13:00 horas de este jueves.

“El 17 de agosto se va a formar una cadena humana en el Paso, Texas y en Ciudad Juárez, me supongo que se van a unir en la franja fronteriza del puente, todas las personas tomadas de la mano, para demostrar que pese a los hechos tan lamentables donde perdió la vida nuestra compañera Elsa, la relación entre las dos comunidades no se fracturará”, dijo a Notimex Francisco Chávez, vocero de la subsecretaría de Educación en la zona norte del estado de Chihuahua.

El maestro expresó su consternación y pesar ante la cercanía del inicio de clases, ya que la maestra era directora de la escuela Rafael Veloz

“Estamos en víspera de regresar a las escuelas este lunes próximo; 12 mil maestros regresan a sus escuelas para iniciar clases el 26 de agosto. Desgraciadamente no la van a encontrar, (a la maestra Elsa Mendoza) sus compañeros maestros y sus alumnos no la van a encontrar, no sabemos cómo lo vayan a tomar”, dijo.

Los maestros tienen previsto llevar a cabo un homenaje a la memoria de su compañera, una vez que regresen a clases.

“Como a todos nos tomó por sorpresa el fin de semana pasado, no regresan todos los maestros esta semana, se platicó sobre el asunto, la próxima semana se va a realizar un tipo de homenaje a su memoria”, e indicó que el viudo de la maestra fallecida durante el tiroteo del Walmart, es maestro de la Universidad de Ciudad Juárez.

La maestra era alegre y muy querida entre sus alumnos y sus compañeros maestros, indicó Chávez.

“Los hechos son muy lamentables, sobre todo por el contexto en que se dan, Ciudad Juárez y El Paso fueron fundadas en la misma época, tenemos las mismas raíces, y consideramos que no se romperá esa cercanía humana, económica, cultural”, finalizó.

