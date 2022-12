Alza al salario mínimo ya preocupa a Banxico y presionará a la inflación: BlackRock

Los incrementos de 20% al salario mínimo en México empiezan a ser un tema de preocupación para el Banco de México (Banxico), las cuales pueden general presiones inflacionaria a inicios de 2023, consideró el director de Equipos de Deuda y Multiactivos de BlackRock México, José Luis Ortega.

De acuerdo con especialista, la tendencia de la inflación para 2023 será hacia la baja, aunque continuará siendo una de las mayores preocupaciones en el mundo, encima del crecimiento.

“El tema del salario mínimo y el incremento en los sueldos sí es un tema que ya vemos que preocupa al Banco de México porque al principio estaban tan rezagados los sueldos que el que subieran 20% no pasaba nada”, comentó.

Lee: Economía mexicana crecerá 3% en 2022; se desacelerará en 2023: Banxico

Sin embargo, detalló que se lleva varios años subiendo los salarios a estos niveles de forma acumulada, lo que empieza a generar cierta tracción en la presión en los costos de las empresas en México.

Asimismo, José Luis Ortega indicó que al alza esperada para el próximo año del salario mínimo, se suman los incrementos y revisiones que hacen las compañías a los sueldos de sus trabajadores.

Por lo que para inicios de 2023, dijo, esto puede generar cierta presión, ya que enero es un mes importante en la parte de la dinámica inflacionaria del año, no obstante que los incrementos al salario mínimo son algo positivo en un país como México.

“Hay muchos rezagos en el tema salarial en México, muchos desequilibrios sociales, nos gusta mucho ver esfuerzos para que sobre todo las clases mas bajas tengan una posibilidad de acercarse a niveles más sostenibles de ingresos, que les permitan dar a sus familias mejores oportunidades”, consideró.

Pero lo importante, añadió, es que los aumentos también deben estar acompañados con un avance en la productividad, para que vaya de la mano y genere eficiencias en la economía.

Te puede interesar: Aerolíneas de Europa y EU tocan las puertas del AIFA para volar a destinos nacionales

En este sentido, el experto expuso que la inflación seguirá siendo el tema más importante para el próximo año para las economías del mundo, sobre el crecimiento, de hecho los bancos centrales seguirán tratando de enfriar la economía con alzas en sus tasas.

No obstante, el directivo indicó que si la inflación no cede, los bancos centrales no podrán hacer mucho para estabilizar los precios porque buena parte de las presiones que se observan vienen del lado de la oferta.

“El banco central no puede hacer nada como para aumentar la oferta a través de posturas monetarias, lo único que puede hacer es contener la demanda, por eso es que prevemos que sí vamos a tener un enfriamiento económico importante”, detalló.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada