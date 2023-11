Ambientalistas piden regular el agua ante llegada de empresas por nearshoring

Expertos ambientales hicieron un llamado este jueves para regular el uso del agua en México, ante la llegada de grandes empresas, como Tesla, en medio de la sequía que afecta al país y el crecimiento de la relocalización de cadenas de valor o nearshoring.

Durante el “Encuentro de expertos: Desafíos y escenarios de la sequía”, integrantes de Agua Capital, el Consejo Consultivo del Agua A.C., y del Centro del Agua del Tec de Monterrey advirtieron de retos hídricos para el país ante la llegada de nuevas plantas industriales.

“Falta planeación, tiene que haber un tema claro. Tiene que haber una política pública que acompañe todo esto. No solamente darle la concesión a Tesla o la empresa que quieras para extraer tantos metros cúbicos al año, sino que tiene que acompañarse con una guía de desarrollo urbano”, señaló Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua A.C.

El experto consideró que ha habido un “crecimiento demográfico exponencial” en Nuevo León, la zona metropolitana del Valle de México, y las ciudades de Puebla y Guadalajara, que suelen acaparar las inversiones extranjeras.

En particular, alertó sobre el caso de Nuevo León, polo industrial del país, que el año pasado vivió una sequía que recortó el suministro regular de agua a la zona metropolitana de Monterrey, la segunda más poblada del país, por varios meses.

“Nosotros tenemos datos de que en tres años a cuatro años va a haber 1 millón de habitantes más, en este momento andan en los 6 millones estimados en la zona metropolitana”, abundó.

Te recomendamos: ‘No estamos entendiendo la profundidad de lo que implica el nearshoring’: Bárcena

Comentó que, ante ese panorama, la demanda de agua es mayor y es un recurso finito, por lo que “entonces tiene que haber una planeación muy clara en esa parte para poder cumplirle a las empresas”.

“A veces con todo respeto a los tomadores de decisiones se comprometen a cosas que no pueden cumplir y entonces viene un crecimiento de alguna manera desorbitado, de alguna manera mal planeado”, sostuvo el especialista en temas del agua.

Más de la mitad del territorio mexicano, el 55.4%, padece sequía de moderada a excepcional, según el más reciente reporte del Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua.

Por otro lado, México registró una Inversión Extranjera Directa récord de casi 33,000 millones de dólares en los tres primeros trimestres del año impulsada por el nearshoring.

Por ello, Rodríguez remató que sería muy triste que México desperdiciara la gran oportunidad de la relocalización, sobre todo Nuevo León, si los funcionarios no tienen claridad de lo que pueden ofrecer a las empresas.

“Sobre todo, una certeza jurídica y un compromiso para poder hacerlo con una planeación. No es tan sencillo como decir: Nuevo León no tiene agua y que todas las empresas se vayan a Chiapas y a Tabasco, eso no es la solución”, puntualizó.

Con información de EFE

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias