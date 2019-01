AMLO destina 1,000 mdp para resolver bloqueo ferroviario en Michoacán

Para arreglar el conflicto magisterial que padece Michoacán, López Obrador indicó que el viernes se le transfirieron a la administración estatal 200 millones de pesos (mdp) y hoy se entregarán otros 800 mdp.

Los recursos corresponden a adelantos de las participaciones federales de la entidad, detalló.

Cuestionado sobre la negativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a levantar los bloqueos ferroviarios en Michoacán, el presidente comentó que si con eso se busca más dinero o hay otros fines políticos, la organización perderá apoyo social.

“Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación; si son fines políticos, nosotros no vamos a ceder ni a reprimir, cada quien se va a hacer responsable de sus actos, cuanto hay una actitud de intransigencia, cuando no hay una causa justa por la que se protesta, sino son otras razones, pues la misma gente se da cuenta y esto no ayuda a ninguna organización”, dijo.

PUBLICIDAD

Tras reiterar que el conflicto no es una responsabilidad del gobierno federal, sino del estado, el mandatario afirmó que la CNTE debe entender que son otros tiempos y criticó el radicalismo.

“Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo, es cuando los extreman se tocan, es un conservadurismo disfrazado de radicalismo, pero eso no prospera”, expresó.

Integrantes de la sección 18 de la CNTE realizan bloqueos en seis tramos ferroviarios, así como un paro indefinido en escuelas de Michoacán, en demanda de pagos de salarios. Esto, indicó en Twitter el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, “lesiona la economía nacional en su conjunto, afectando a empresas tanto públicas como privadas”.

Lee ahora: