1,000 tomas clandestinas sin hallar y otros 5 puntos de la ‘mañanera’ de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció información actualizada sobre el combate al robo de combustible en el país y calificó de “elefante reumático” el actual funcionamiento del gobierno.

1,022 alertas de tomas sin localizar

De 1,684 tomas clandestinas en ductos detectadas del 7 al 27 de enero, sólo 662 han podido ser atendidas, informó Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Del total, 1,315 se registraron por haber sido alertadas por Pemex; de éstas, 293 fueron localizadas, pero 1,022 no pudieron ser halladas por los militares debido a que el sistema no es tan específico en la detección de las fugas, explicó Mendoza Ruiz.

Aunado a esto, el personal castrense dedicado a las labores de vigilancia de ductos hallaron otras 369 tomas ilegales.

Al respecto, López Obrador señaló que el robo de combustible ha bajado un 65% y reconoció que falta más por hacer.

El mandatario detalló que en promedio, en 2018 se robaban 56,000 barriles diarios, aunque en noviembre el promedio llegó a 81,000 y en diciembre, previo al inicio del combate al delito, se hurtaban 74,000 barriles.

“Ya no se roban 800 pipas, pero ayer se robaron 200, esto es un proceso”, expresó.

El titular del Ejecutivo estimó que con lo que ya no ha sido robado se tiene un ahorro de poco más de 5,000 millones de pesos, pero también se ha tenido que gastar en más vigilancia, aviones de vuelo nocturno y transportación de combustible en pipas en lugar de ductos –lo cual cuesta más–.

“De todas maneras es muy importante lo que se hizo”, comentó.

Por otro lado, dijo confiar en que en esta semana se resuelva el abasto de gasolina en Jalisco y señaló que se avanza en nuevo León, Guanajuato, Querétaro y Michoacán.

Suman 115 fallecidos por explosión

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reportó que por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, suman 115 fallecidos y se mantienen 32 personas hospitalizadas.

De estas últimas, 22 se encuentran en hospitales de la Ciudad de México, hay 4 en el Estado de México, 3 en Hidalgo y 3 en Galveston, Texas.

El funcionario destacó que el sábado pasado fue el primer día en el que no hubo ningún fallecimiento y en las últimas 48 horas sólo se registró una defunción.

López Obrador, a su vez, agradeció el al Papa por las condolencias que envió a las familias de las víctimas de la tragedia.

Llaman a general presuntamente involucrado en huachicoleo

La Sedena mandó a traer de la Embajada en Panamá al general Eduardo León Trauwitz, titular de la subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex durante el sexenio pasado y quien por ese cargo, estaría presuntamente involucrado en el robo de combustible.

“La Fiscalía (General de la República) tiene abiertas todas las investigaciones. En el caso del general, que actuaba como representante del Ejército en la Embajada de Panamá, ya me ha informado el Secretario de la Defensa que se le pidió su regreso para que si tiene alguna responsabilidad, sea investigado”, indicó el presidente.

El general Mendoza Ruiz detalló que León Trauwitz se encuentra asignado a la dirección general de Personal de la Sedena, en espera de si se le hace un requerimento legal o administrativo, se encuentre presente.

De momento, agregó, no hay ninguna notificación oficial o judicial con respecto a quien fuera jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto durante su gubernatura en el Estado de México.

1,000 mdp para conflicto en Michoacán

Para arreglar el conflicto magisterial que padece Michoacán, López Obrador indicó que el viernes se le transfirieron a la administración estatal 200 millones de pesos (mdp) y hoy se entregarán otros 800 mdp.

Los recursos corresponden a adelantos de las participaciones federales de la entidad, detalló.

Cuestionado sobre la negativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a levantar los bloqueos ferroviarios en Michoacán, el presidente comentó que si con eso se busca más dinero o hay otros fines políticos, la organización perderá apoyo social.

“Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación; si son fines políticos, nosotros no vamos a ceder ni a reprimir, cada quien se va a hacer responsable de sus actos, cuanto hay una actitud de intransigencia, cuando no hay una causa justa por la que se protesta, sino son otras razones, pues la misma gente se da cuenta y esto no ayuda a ninguna organización”, dijo.

Tras reiterar que el conflicto no es una responsabilidad del gobierno federal, sino del estado, el mandatario afirmó que la CNTE debe entender que son otros tiempos y criticó el radicalismo.

“Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo, es cuando los extreman se tocan, es un conservadurismo disfrazado de radicalismo, pero eso no prospera”, expresó.

10 millones de cartillas morales

El titular de Ejecutivo indicó que se imprimirán 10 millones de ediciones de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes con el objetivo de reforzar valores en la ciudadanía.

El documento, agregó, se entregará principalmente a los adultos mayores que recibirán la pensión universal –aproximadamente 8 millones, estimó– para que la difundan en sus familias.

El mandatario detalló que desde 1992 la SEP tiene los derechos de autor de la Cartilla Moral, pues la iba a distribuir en las escuelas, pero en aquel entonces los dirigentes sindicales dijeron que era una intromisión religiosa y los materiales se quedaron en bodegas.

López Obrador insistió en que la Cartilla Moral no tiene que ver con lo religioso, sino que habla de valores que se han preservado a lo largo de la historia, desde los griegos, antes del cristianismo; tienen una concepción laica y son necesarios ante la descomposición social que se padece.

En ese sentido, consideró que es fundamental impulsarlos porque el país necesita avanzar en el bienestar material y también en el bienestar del alma”.

“Esta transformación está fincada en dos pies: lo material y lo espiritual”, dijo.

‘Empujar a un elefante reumático’

El presidente señaló que tomará tiempo reducir la violencia en el país, ya que es un proceso que inicia después de más de 30 años de malos gobiernos y que requiere mover a un gobierno pesado y lento.

“Es como empujar a un elefante reumático, el gobierno es un cuerpo de avance lento”, expresó.

López Obrador consideró que el momento actual es equivalente a la situación tras el Porfiriato de 34 años, pues el periodo neoliberal duró 36 años.

“Fueron 36 años de saqueo, de abandono al pueblo, de ineficacias, de complicidades, se fue creando una red de complicidades, de componendas, se tenía tomado, secuestrado al gobierno, el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz”, mencionó.

El mandatario dijo esperar que en seis meses ya esté funcionando el gobierno al ritmo que él desea.