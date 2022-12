AMLO, a favor de que los aspirantes de Morena a la presidencia tengan debates

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este miércoles que un debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena en 2024 sería bueno para que den a conocer sus planteamientos, siempre y cuando no esté prohibido ni pueda considerarse un acto anticipado de campaña.

“Si ellos lo aceptan sí, no hay por qué negarse a que den a conocer sus planteamientos, solo tener cuidado que no los vayan a acusar de actos anticipados de campaña porque andan muy ‘estrictos’, si no está prohibido y lo pueden hacer, ejercen su libertad”, dijo el ejecutivo federal en su conferencia matutina.

Al ser cuestionado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre si estaría dispuesto a participar en este ejercicio al ser uno de los aspirantes, el funcionario contestó que sí, pero a su tiempo.

Lee: Reforma electoral debe discutirse en las campañas de 2024: AMLO

Y es que ayer, el secretario de Relaciones Exteriores y también uno de los que buscan la candidatura, Marcelo Ebrard, opinó que Morena debería de incorporar debates al proceso de selección rumbo al 2024, ya que se trata de una práctica positiva

“Hay que saber competir, diferenciarse, sin necesidad de que se produzcan divisiones ni mucho menos”, dijo ayer el canciller, al considerar que este tipo de procesos suceden en todos los partidos democráticos.

En este sentido, Ebrard comentó ayer que los debates podrían ser benéficos para los ciudadanos, ya que les permitiría conocer qué piensa cada aspirante respecto a distintos temas, además es una práctica muy extendida en el mundo, “yo la veo positiva, en lo personal, y ojalá que el partido lo tome en cuenta”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado