AMLO acusa boicot de distribuidoras de medicamentos; importan desde Francia

Notimex.- Las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país quisieron hacer un boicot al no entregar los requeridos por niños pacientes de cáncer, pero el gobierno no se va a dejar chantajear por nadie, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y pesaban que nos iban a doblegar. ¿Qué hicimos? Ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos”, subrayó.

En diálogo con la comunidad del hospital rural de Oxkutzcab, Yucatán, el primer mandatario apuntó que esas distribuidoras “ahí están todavía queriendo jugar a las vencidas, diciendo que nos vamos a quedar sin medicinas”. Sin embargo, advirtió que el gobierno “no se va a dejar chantajear por nadie”.

Acompañado por el gobernador Mauricio Vila, el presidente señaló que no había abasto suficiente, porque tres empresas vendían 70% de todos los medicamentos al gobierno.

“Tres que ni siquiera producían los medicamentos, que ni siquiera eran laboratorios, distribuidoras eso sí, con influencias, con agarraderas, muy vinculados a los poderosos, pues eso ya se terminó”, enfatizó en el acto al que asistieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los directores del IMSS, Zoé Robledo, y del ISSSTE, Antonio Ramírez Pineda.

En otro tema, el presidente López Obrador anunció que se va a realizar un censo para conocer cuántos médicos hacen falta en el país y se hará una convocatoria “a todos los que quieran participar” para que se incorporen al sistema de salud con tabuladores diferenciados, durante los próximos cinco años, para que se pueda mejorar el sector.

También se empezará con el programa de basificación de los trabajadores de la salud, en un inicio con los 6,000 empleados que tienen una antigüedad laboral de 10 años en adelante y “poco a poco basificar a todos los trabajadores de la salud”.

Medicamentos arriban desde Francia

El Gobierno de México recibió este mismo sábado el medicamento metotrexato, utilizado en el tratamiento contra el cáncer, informó Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

A través de su cuenta de Twitter, el vocero presidencial dio a conocer que el medicamento fue importado de Francia e indicó nunca se escatimarán recursos por la salud de los niños y de la población en general.

En la red social, Jesús Ramírez también compartió imágenes del medicamento recibido, y otra donde se observa al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, acompañado por otras dos personas.

El Gobierno de México recibió hoy en la madrugada el medicamento _metotrexato_, que se importó de Francia. La

salud de los mexicanos es lo más importante y nunca escatimaremos recursos por la salud de la niñez y de la población en general. pic.twitter.com/kEgHzSfBZb — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 21, 2019

El metotrexato es usado para tratar varios tipos de cáncer, así como artritis reumatoide y psoriasis grave; en días pasados padres de niños con cáncer en la Ciudad de México denunciaron la falta de este medicamento.

