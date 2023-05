AMLO acusa campaña en contra para influir en elección del Estado de México

A unos días de realizarse las elecciones en el Estado de México para renovar la gubernatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este miércoles una campaña en medios en contra de su gobierno para influir en el proceso comicial.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que el bloque conservador ha manipulado a los medios ya que no quieren que en México haya un proceso de transformación.

“Ahora todo es en contra del gobierno, como nunca, pero ahora, aunque parezca increíble, es mucho más en estos días.

“La única explicación lógica es que están queriendo influir en las elecciones del Estado de México. Por eso le están subiendo, porque como el Estado de México está muy cerca, es parte de la ciudad”, argumentó.

El jefe del Ejecutivo federal reprochó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no pueda intervenir contra esta campaña al argumentar que se trata de información.

El presidente de la República hizo un llamado a la ciudadanía a “no tragarse” las mentiras que sus opositores buscan posicionar a través de diversos comunicadores a los que calificó como “famosos” como Carlos Loret de Mola o Ciro Gómez Leyva.

En ese sentido, el mandatario federal dijo que el bloque conservador no está a favor de los programas sociales como las pensiones a adultos mayores o los apoyos a Jóvenes Construyendo el Futuro.

“No quieren la pensión para las personas con discapacidad, no quieren las becas para estudiantes de familias pobres, no quieren el Jóvenes Construyendo el Futuro, no quieren la educación pública, no quieren que se garantice el derecho a la salud, que la medicina sea gratuita, no quieren nada de eso.

“E impactan, influyen con su clasicismo, porque hay gente que viene de abajo, y que ella internaliza esa manera de pensar, se vuelven ‘fifís’ o aspirantes a ‘fifís’, ya se sienten superiores. Es muy importante el tiempo que nos tocó vivir, no tenemos por qué quejarnos estamos viviendo un momento estelar”, apuntó.

