AMLO acusa que Germán Larrea, dueño de Grupo México, incumplió contrato del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Germán Larrea, dueño de Grupo México, al señalar que la firma incumplió con su contrato en la edificación del tramo 5 del Tren Maya que corre de Tulum a Ciudad del Carmen, en Quintana Roo.

“Hubo un incumplimiento en el contrato de un tramo en Tulum, creo que de Playa del Carmen a Tulum, como 50 kilómetros, del Grupo México. Entonces se llegó al acuerdo de que iban a participar otras empresas, porque no estaban cumpliendo. Esa fue la razón, entonces se les notificó que nos urgía terminar ese tramo y se le entregó a tres empresas”.

“Se está en un acuerdo con la empresa, se va a buscar un acuerdo por qué ellos trabajaron e invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron. Y los técnicos de Fonatur sostienen que no es esa cantidad la que les corresponde, o sea, están queriendo cobrar de más o Fonatur pagar de menos, como se quiera entender”, dijo.

Esta mañana, el periódico Reforma publicó que el consorcio integrado por las empresas Grupo México y Acciona Infraestructura presentaron dos demandas contra el gobierno federal por el monto de indeminización luego que el gobierno federal decidió terminar su participación en la construcción del tramo 5 del Tren Maya para dárselo al Ejército mexicano.

Desde este año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió el control de la obra y contrató nuevas constructoras para el nuevo trazo que corre entre 5 y 8 kilómetros selva adentro. Fonatur ofreció pagar 37.9 millones de pesos como saldo a favor de las constructoras canceladas.

Lee: Grupo México demanda al gobierno indenmización tras salida del Tren Maya

Al respecto, el mandatario federal dijo que le extrañaba la postura de Larrea pues se le consultó la posibilidad de llegar un acuerdo con el gobierno federal para analizar el monto de indemnización que las compañías recibirían como parte de la cancelación de los tramos.

“Entonces, me llama la atención que le mandé a decir a Germán Larrea, dueño del Gupo México, que se buscara una negociación, que los ingenieros militares nos elaboraron un dictamen y que si aceptaba ese dictamen, para definir cuánto se tenía que pagar y me mandó a decir que aceptaba, pero oh sorpresa, hoy aparece en el Reforma que nos va a demandar y que es un asunto millonario”, expuso.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado