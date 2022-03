AMLO afirma que no lo pueden sancionar por llamar a participar en revocación

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las autoridades electorales no pueden sancionarlo por invitar a la población a participar en la consulta de revocación de mandato ya que no pide votar por una opción u otra.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha hecho su labor de difundir el ejercicio democrático y ahora, por ejemplo, la gente batalla por encontrar la casilla donde puede emitir su sufragio.

“No me pueden sancionar porque no estoy llamando a votar en un sentido o en otro, lo que estoy haciendo es convocando a la gente a que participe porque es mi deber”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

Lee: Revocación de mandato de AMLO es un ejercicio publicitario fraudulento: Gustavo de Hoyos

Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) difundió un proyecto del magistrado Felipe de la Mata donde establece que durante el periodo de la veda electoral no se puede emitir propaganda gubernamental, incluidas las expresiones de servidores públicos.

Este documento será discutido por los magistrados a raíz de la publicación de un decreto publicado por la Cámara de Diputados en la que se suprimió la restricción a los funcionarios públicos a hablar públicamente sobre esta consulta.

“Este órgano jurisdiccional estima que al pretender hacer una ‘interpretación auténtica’ del concepto de propaganda gubernamental, el legislador transgredió los límites que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para esta acción legislativa”, argumentó De la Mata.

Al respecto, el presidente de la República criticó que no haya una difusión amplia sobre la revocación de mandato y sólo se privilegien los ataques con tintes golpistas por parte del INE que no juega a ser árbrito sino que ahora ha influido con su opinión en este ejercicio.

“No es posible que nos califiquemos de demócratas y no participemos, ahhh, ¿Por qué no vamos a ganar o vamos a terminar fortaleciendo a quien está en el gobierno? ¿O no hemos conspirado lo suficiente, todavía no está en el punto el golpe, nos falta más guerra sucia, nos faltan más calumnias, más mentiras, nos falta debilitar más al gobierno, al presidente? y entonces sí, ¿Qué clase de demócratas son?, cuestionó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado