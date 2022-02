Revocación de mandato de AMLO es un ejercicio publicitario fraudulento: Gustavo de Hoyos

Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), asegura que la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador es un “revocafraude”, por lo que la organización Sí por México, en la cual participa, no la impulsará ni votará ni será parte de la su celebración el 10 de abril de 2022.

“Nosotros lo que estamos recomendando desde Sí por México es abstenerse a participar en la revocación de mandato del presidente de la República, porque es un procedimiento fraudulento”, expresa el empresario, quien en 2016 demandó a Enrique Peña Nieto por su inacción en una serie de bloqueos de la CNTE en Oaxaca.

“Hoy estamos presenciando una oferta política incumplida por parte del presidente de la República y con una desviación democrática, y por esos elementos de fraude no merece tener la participación de los ciudadanos”, dice el fundador de Sí por México, una comunidad de personas, políticos, empresarios y organizaciones opositoras a Andrés Manuel López Obrador.

El también fundador de Alternativas por México recuerda que la Constitución establece que un grupo de ciudadanos, si no está satisfecho con el desempeño del presidente de la República, tiene la posibilidad de impulsar por la vía legal la sucesión constitucional, proceso conocido como revocación de mandato.

Sin embargo, en los hechos se mandó una iniciativa para darle certeza legal y aterrizar en el ámbito constitucional, pero según De Hoyos, “en lugar de plantear una revocación, planteó una figura dual, es decir la ratificación del mandato”.

“Y eso fue lo que propició que asociaciones afines al presidente, a su partido y a su movimiento empezaran a empujar en el país la ratificación”, dice el exlíder empresarial a Forbes México.

Agrega que el 1 de febrero de 2022 hubo un punto culminante en el debate legal de la revocación de mandato del presidente de la República, porque se discutió una acción de inconstitucionalidad que plantearon 200 diputados de Va por México, coalición del PAN, PRI y PRD respaldada por Sí por México.

—¿La revocación de mandato tiene un espíritu, como el que hizo Hugo Chávez en Venezuela, para perdurar el poder?

—A lo mejor, no tal cual, pero sí lo veo como un ejercicio publicitario. Hoy en nuestra Constitución existe el derecho ciudadano a la revocación de mandato más allá de la opinión que se tenga a favor o en contra de la conveniencia de esta figura. El problema es que la implementación o el aterrizaje, en esta primera ocasión, se está convirtiendo en un revocafraude, porque no es como se presentó.

—¿Por qué es un revocafraude?

—Se discutió si la figura era la revocación o las dos cosas. En este punto hay que decir que 7 de 11 ministros (de la Suprema Corte) votaron diciendo que está mal cómo se implementó y tenía que ser revocación. Sin embargo, se requerían de ocho votos para anular una ley y ya tenemos claro que la mayoría de los ministros de este país consideran que hubo trampa y no era lo que se había plasmado en la Constitución. Se ganó a quién le toca participar: ¿les toca a los ciudadanos o es un tema de los partidos políticos? La Corte por mayoría (nueve votos a favor de 11 ministros) determinó que los partidos no se deben meter a la revocación de mandato, que no es un tema de ellos y es sólo de los ciudadanos. Y eso va a cambiar mucho las cosas, porque los partidos no podrán hacer publicidad. También esto rescata un poco el ejercicio, pero no deja de ser un fraude a lo que planteó y vendió el presidente de la República.

—¿Con el presupuesto destinado a la revocación de mandato, Gustavo de Hoyos considera que es un marketing político gratis para AMLO?

—Pienso que en un momento como el actual, con tantos problemas y restricción presupuestaria, que el presidente de la República y sus allegados jueguen a la ratificación de mandato es una irresponsabilidad. Además desconcentra y polariza a todos en una situación pandémica que ni hemos superado y por si fuera poco, es evidente que no hay recursos para servicios esenciales como salud y muchas más cosas.

—¿El dinero de la revocación de mandato es para un marketing político gratis para AMLO?

—Sí, probablemente sí. No sé si realmente se requiere gastar una cantidad de ese tamaño para lo que se quiere hacer, pues para eso están las encuestas. Me parece que llevar a una institución, como el Instituto Nacional Electoral (INE), a la inviabilidad económica y a los ciudadanos a una determinación donde nadie le está pidiendo que se vaya, hoy el gasto para la revocación de mandato me parece una irresponsabilidad financiera.

—¿Pero la revocación de mandato se hace en otros países?

—Hay una discusión profunda sobre si la figura conviene o no. En los regímenes parlamentarios está muy distinguido: el voto de confianza lo da el parlamento al primer ministro, mientras que en los regímenes presidencialistas son muy pocos. Hoy la revocación de mandato está en nuestra Constitución, pero no estamos de acuerdo en la perversión y la manipulación a una elección fraudulenta. Ya cuando pase el ejercicio fallido de la revocación, habrá un proceso de reflexión de si tiene sentido en México tenerlo.

—¿Por qué no logró frenar la revocación de mandato, que es marketing político?

—Las fuerzas políticas se doblegaron ante la propuesta del presidente de la República, habrá que revisar si fue la mejor decisión la revocación de mandato, pero seguramente no. Hoy la figura constitucional está y no la podemos negar, tuvo el apoyo de la gente que necesitaba, incluso la opinión de la oposición y ahí está. En el corto plazo, (la revocación de mandato) es un revocafraude, porque fue hecho de tal manera que se haga sin recursos del INE, sin instalar las casillas necesarias, así como con la intervención de los partidos, con una pregunta tramposa. Entonces no hay una conveniencia democrática de llevarlo a cabo y de participar y después habrá que ver si esa figura debe continuar o desaparecer.

—¿Gustavo de Hoyos se ve en el 2024 como candidato a la presidencia de la República?

—Yo me veo del lado de la oposición, me veo trabajando de lado de Sí por México, así como por la articulación de una coalición opositora que lleve un candidato o candidata de unidad. También me veo ayudando a construir un gobierno de coalición, pero no estoy empujando una candidatura para mí, sí estoy trabajando para que haya una candidatura de unidad. En eso no puede ser uno director técnico, centro y delantero, entonces estoy trabajando más en la estrategia, en la organización y generación de consensos. Llegará el momento en donde se analizarán perfiles, los que estamos en esto, y te lo digo en el caso de los que lideramos este movimiento, y lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos en la construcción de una coalición y no de una candidatura para nosotros.

—¿Qué se hace en México para que el gobierno de coalición no sea como en Perú, que llevan muchos presidentes en pocos años?

—México tiene coaliciones electorales exitosas prácticamente desde el 88, con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Las coaliciones electorales son parte de la vida democrática del país, desde Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la alternancia con Vicente Fox, incluso el triunfo de Andrés Manel López Obrador viene de una coalición electoral. El problema es que no hemos dado el siguiente paso, que es un gobierno de coalición. Ha habido invitaciones a un político u a otro, de otro movimiento para que participe, pero no ha habido un programa de coalición que luego sirva para la sucesión de un gobierno y se reparta la función pública.

Que hay casos fallidos sí, como los hay en todas las democracias, pero también hay casos como el alemán, con Angela Merkel, que se pudo mantener en el poder y gobernar exitosamente gracias a que construyó un gobierno de coalición.

Las coaliciones permiten llevar la agenda a los centros, ayudan a quitar los radicalismos y permiten que se tenga un gobierno de más unidad. Por eso yo digo que ese debe ser de nuestros objetivos primarios rumbo al 2024.

—¿Por qué en 2024 hay un candidato empresarial, un sector que ha sido el más golpeado en el actual sexenio?

—No se debe estigmatizar a ningún sector porque el candidato presidencial de 2024 puede ser un luchador social, un político de carrera, un académico, un científico, un profesionista o un empresario. Más que pensar en la actividad profesional, debe existir un proyecto de país, que nos congregue y es lo que estamos haciendo en Sí por México. Actualmente, estamos trabajando esa visión de país para la candidatura de unidad .

—¿A Gustavo de Hoyos le gustaría ser el presidente del Consejo Coordinador Empresarial?

—No, creo que cuando decidí participar en la organización Sí por México, tuve que poner en pausa lo que había hecho las últimas dos décadas, que es la representación empresarial. Hoy estoy consagrado a mis actividades privadas, en la organización de este proyecto y entiendo que hay cosas que no pueden ser compatibles de manera simultánea. Por lo pronto no estoy participando en forma alguna activa en la cuestión electoral del Consejo Coordinador Empresarial.

