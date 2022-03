AMLO alista reforma electoral; plantea voto directo de consejeros y magistrados

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que después de la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril, mandará al Congreso su iniciativa de reforma a los órganos electorales, con la cual el pueblo, a través del voto directo, podría elegir a los consejeros y magistrados.

El mandatario federal abundó que su proyecto de reforma analiza que sean los tres Poderes de la Unión los presenten al menos 20 perfiles de candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que sea independientes y de inobjetable honestidad.

“Cada Poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados, en elecciones abiertas, y el que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean la mitad mujeres y la mitad hombres.

“Les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa, con voto directo y secreto. El pueblo va a elegir de manera directa, se acabó o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador insistió que este cambio al sistema electoral busca que tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tengan verdadera vocación democrática y se eviten los fraudes en los procesos comiciales.

“Esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Nosotros llegamos a la Presidencia luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales. Entonces tenemos que dejar consolidada la democracia y vamos a presentar esa iniciativa y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo”, explicó.

El mandatario hizo este adelanto de la reforma electoral luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el decreto de la Cámara de Diputados que amplía los criterios para la propaganda electoral por parte de funcionarios públicos en tiempos de veda, no aplica para la próxima consulta de revocación de mandato.

Al respecto, el presidente López Obrador insistió en la necesidad de garantizar que las autoridades electorales sean independientes.

“Por eso hace falta una reforma, ya vamos a hacer la propuesta. Pasando el 10 de abril vamos a enviar una a iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral”, afirmó.

