AMLO convocará a expertos para diseño de reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que convocará a expertos para el diseño de la iniciativa de reforma electoral que presentará ante el Congreso de la Unión.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal estimó necesaria una renovación de la estructura de las autoridades en la materia, tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de manera que se respete la voluntad de la sociedad y no existan más los fraudes.

“Vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, va a ser integral. Vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal electoral, las facilidades para que todos puedan participar, que no hay obstáculos, que no haya trabas, que no haya candados”, dijo López Obrador.

“Como tengo esa facultad, también como otros y también instituciones, yo voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben el porqué no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena, para que en definitiva se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos”, agregó.

Aparte de los expertos en temas electorales, el presidente de la República dijo que podrán participar servidores públicos y otros ciudadanos que deseen aportar ideas para la reforma electoral.

“El fraude se ha impuesto en México por siglos, el fraude electoral; entonces ya es tiempo de decir basta y terminar con toda la simulación, con estos consejeros, magistrados, falsarios, que no tienen una auténtica, una verdadera vocación democrática. Hay gente de todas las clases sociales, demócratas auténticos”, expresó López Obrador.

