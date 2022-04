AMLO analiza topar precios de canasta básica para frenar inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno presentará un plan para contener los precios de la canasta básica, en el que fijar un precio máximo está en el análisis, para tratar de frenar la inflación.

“Ya estamos trabajando en eso, es lo que tiene que ver con la canasta básica para garantizar que no haya carestía y que controlemos la inflación”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario federal dijo que al igual que paso con el gas, establecer un tope máximo a los precios a los que se comercializa al público ayuda a controlar los precios y la inflación.

“Si es necesario, primero, producción, pero si vemos que los márgenes, lo que pasa con las gasolinas, ustedes se dan cuenta”, dijo. “Para poner un ejemplo, en el caso del gas iba arriba y se definió el poner precios máximos y eso nos ayudó a controlar”.

De acuerdo con el último reporte de la Profeco, en la región centro del país (Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala), en Soriana Híper de colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, en la capital, la canasta básica se vendió en $1,011.50 pesos, mientras que en la Central de Abasto de Iztapalapa, los 21 productos tuvieron el precio más bajo, de $816.35 pesos.

En la región centro norte (Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas), Merkabastos de Rinconada del Sol, en Zapopan, vendió la canasta en $1,005.75, en comparación con Bodega Aurrera de la colonia Salero, en ciudad de Zacatecas, que la ofreció en $878.55.

En la región norte (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas), Soriana Híper de la colonia El Roble de San Nicolás, Nuevo León, vendió la canasta básica en $1,043.05, en contraste con Bodega Aurrera de Saltillo, que la vendió en $836.65, y por primera vez mejoró el precio a la Central de Abasto de Monterrey ($840.30).

En cuanto a la región sur (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), Soriana Híper de la colonia Malibrán de Veracruz tuvo el precio más alto, con $1,007.90. En la Central de Abasto de Villahermosa, el paquete de 21 productos básicos se consiguió en $846.62; y en $857.60 en Bodega Aurrera de la colonia El Cerrito, en Tuxtla Gutiérrez.

Reporta AMLO menor recaudación en IVA

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el último reporte trimestral sobre recaudación, el IVA tiene bajas pero, a la par, el ISR ha ido al aumento.

“Está muy bien la economía. Y no tenemos problema de recaudación, hoy me entregaron el informe trimestral, sí ha bajado un poco la recaudación en IVA, pero ha aumentado el ISR y ha bajado lo de la recaudación del IVA porque se está devolviendo IVA, sobre todo a las empresas automotrices que tienen tasa cero y se les devuelve IVA, no están exentos, si estuviesen exentos no se les devolviera el IVA”, mencionó.

“Pero fueron acuerdos que se tomaron antes y eso no significa estar en subsidiando fiscalmente con la disminución y la devolución del IVA, pero la recaudación es buena”, añadió López Obrador.

