AMLO anuncia indemnizaciones por mineros atrapados; ‘no se va a parar el rescate’

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que aunque no parará el rescate de los 10 mineros atrapados en la mina “El Pinabete”, en Coahuila, el gobierno mexicano pagará indemnizaciones a las familias de las víctimas.

“Vamos a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional, sino más por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares, sino por la situación de pobreza en la que vive la gente”, mencionó el mandatario federal y aclaró que esto es aparte de lo que destinará la empresa relacionada con la mina.

En su conferencia “mañanera” desde Palacio Nacional, enfatizó que no ha parado el rescate, pues se sigue extrayendo agua de los pozos y mencionó que en los próximos días se iniciará un procedimiento nuevo recomendado por los técnicos para rescatar a los 10 mineros. Después de ello, mencionó, se construirá un memorial.

“Al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar, no se va a parar el rescate, no se ha parado, seguimos extrayendo agua de los pozos”, afirmó López Obrador.

“Sí habrá memorial, pero primero hacemos todo el trabajo para rescatarlos. Ya se tiene acuerdo con los familiares. Nada más hoy se tendrá una reunión para suscribir un documento”, añadió.

El pasado 3 de agosto, en la mina de carbón “El Pinabete”, ubicada en Coahuila, se inundó tras un derrumbe de una mina contigua abandonada, Conchas Norte.

Para el rescate de los mineros, a quienes prácticamente ya se les da por fallecidos, el gobierno federal ha consultado a expertos de Alemania y Estados Unidos.

El derrumbe ha reactivado la polémica en México por la actuación de las mineras en la región carbonífera, en Coahuila, donde se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería, de acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina del mismo nombre.

Las familias de los 10 mineros atrapados en “El Pinabete” han denunciado condiciones de precariedad y han acusado al Gobierno de actuar tarde y lento en el rescate de los trabajadores.

Con información de Efe

