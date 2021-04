Siempre no, AMLO aún no se vacunará contra Covid-19

Aunque el miércoles pasado anunció que se vacunaría esta semana contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que tras una segunda opinión médica, aún no acudirá a recibir la vacuna.

El mandatario afirmó que se hizo un estudio de anticuerpos tras padecer en enero Covid-19 y que si bien primero médicos le recomendaron vacunarse, consultó a uno de los doctores que lo trataron directamente y éste le indicó que podía esperar.

“Revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable que me vacune por ahora”, comentó.

Mañana mismo, agregó López Obrador, acudirá a la conferencia “mañanera” de Palacio Nacional el médico que le hizo la recomendación para explicarla, a fin de que “no vaya a prestarse a especulaciones”.

“Que explique, técnica, científicamente, porque es importante también qué pasa cuando a alguien le da Covid, cuándo se debe vacunar, qué tiempo, qué opciones hay sobre esto, porque estamos en el terreno de lo inédito”, expresó.

“Dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió dijo que no, puedo esperar, incluso, me planteó dos meses, eso sí lo considero mucho y debe revisarse el tiempo”, añadió el titular del Ejecutivo.

La semana pasada, López Obrador dijo que se vacunaría esta semana aunque sin decir dónde porque no quería que se hiciera un “espectáculo”.

