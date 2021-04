El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se vacunará contra el Covid-19 la próxima semana, aunque no quiso informar dónde lo hará.

De acuerdo con el mandatario, los doctores que lo trataron del mismo padecimiento en enero le hicieron la recomendación, pese a que aún tiene anticuerpos.

En su conferencia de prensa “mañanera”, el titular del Ejecutivo realizó el anuncio tras hacer un enlace con Pedro Zenteno, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), quien reportó desde el aeropuerto capitalino el arribo de 500,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik-V.

Llegaron 500 mil dosis de vacunas Sputnik V provenientes de Moscú. Nuestra gratitud al Presidente Vladimir Putin y al Canciller Serguéi Lavrov. pic.twitter.com/DCxm5OBqvU — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 31, 2021

Cuestionado sobre dónde se vacunará, López Obrador dijo que no diría para no hacer un “espectáculo”.

“No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar”, expresó.

Detalló que se hizo un estudio en el cual le sacaron sangre para medir su nivel de inmunidad luego de haber padecido Covid-19 en enero, pero aun así, sus médicos le recomendaron vacunarse.

“Tengo anticuerpos pero recomiendan que sí me debo de vacunar”, afirmó.

El presidente tiene su domicilio registrado en Palacio Nacional, alcaldía Cuauhtémoc, donde ayer comenzó la vacunación con dosis del laboratorio AstraZeneca.

Por la letra inicial de su apellido, López Obrador debería vacunarse este jueves 1 de abril, según las instrucciones del gobierno de la Ciudad de México.

La alcaldía Cuauhtémoc tiene 3 puntos de vacunación: la Biblioteca Vasconcelos, la Universidad La Salle y la primera Benito Juárez ubicada en la colonia Roma Sur.

