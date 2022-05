AMLO avala ‘placeo’ de Sheinbaum y Ebrard en campañas estatales

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este martes que como ciudadanos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller, Marcelo Ebrard, tienen derecho de participar en los mítines de los candidatos de Morena a la gubernatura de seis estados que se disputan en julio.

Cuestionado sobre la legalidad de estos actos, el mandatario federal señaló que mientras lo hagan en sus tiempos libres y que no utilicen el presupuesto público para estas actividades, están en su derecho de apoyar las candidaturas de su partido político.

No obstante, afirmó que él no hará campaña por ningún candidato político incluso cuando se haya designado al competidor de Morena a la Presidencia de la República.

“Si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, no se debe utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo, son ciudadanos, pero yo no lo voy a hacer”, expuso el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

“Voy a estar con el que gane la encuesta, ahí sí va a estar claro. No se debe utilizar el dinero de todos para apoyar a ningún candidato”, sostuvo.

Respecto a su preferencia por algún perfil político para sucederlo, López Obrador reiteró que apoyará al candidato que surja de la elección de los ciudadanos y que a diferencia de regímenes anteriores, él no impondrá a nadie.

Al tiempo, celebró que en su movimiento haya un relevo generacional de hombres y mujeres comprometidos con México al que le pueden ofrecer profesionalismo, honestidad y actitud de servicio al pueblo.

“Yo celebro que haya relevo generacional y cuando hablo de relevo generacional estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo, todos.

“No saben cuánto los quiero, a Claudia, a Adán, a Marcelo, al doctor Hugo (López Gatell) a Zoé (Robledo), a todos, al doctor Alcocer, es un gran maestro, no saben cuánto estimo, respeto y agradezco el apoyo del almirante (Rafael) Ojeda, lo mismo no saben lo que agradezco, respeto el apoyo del general Sandoval, del general Bucio, que sería el presidente sin un equipo, sin un respaldo de un grupo de mujeres y hombres con ideales y convicciones”, destacó.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, el presidente López Obrador sugirió que Morena utilice el método de la encuesta para elegir a su candidato presidencial a través de diversas casas para dotar de toda la certeza al proceso electivo.

