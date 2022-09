AMLO avizora trabas en Tramo 6 del Tren Maya y señala al empresario Roberto Hernández

Luego de sortear amparos sobre el tramo 5 sur del Tren Maya, ahora la oposición viene sobre el tramo 6, que va de Tulum a Bacalar, en Quintana Roo, y uno de los impulsores sería el empresario Roberto Hernández Ramírez, quien fue dueño de Banamex y Vitro.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el empresario tiene una residencia, de manera ilegal, en la reserva de Punta Pajaritos, que le fue autorizada durante el gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que han recibido diversas trabas al trazo del tramo 6 e incluso se ha condicionado su paso al fraccionamiento y permisos para desarrollos en la reserva natural.

“Ya amenazando, unos, aprovecho para mandar el recado, ‘te dejo pasar, pero me vas a dejar la reserva, que yo fraccioné, la reserva’, les mandé decir ‘¿de qué quieren sus nieve?’, nos están condicionando de los dejamos pasar, pero necesitamos autorización para la reserva, no.

“Entonces no me voy a dar por vencido y aprovecho para mandarles el recado a los de aquí. Aquí tienen indebidamente, está Punta de Pájaro, vamos a hablar de política, aquí tiene una casa Roberto Hernández, con pista de aterrizaje en la reserva, cuando gana el presidente Fox, nada más que ahora anda dedicado a otras cosas, se va de vacaciones aquí, a la casa de Roberto Hernández, sí, ya eso lo dieron otros, nosotros no, ya esto no se puede, esto se tiene que cuidar, son humedales de alto valor biológico, de flora, de fauna, y se tiene que cuidar, así está lo del Tren Maya”, señaló el mandatario federal.

Lee: Millonarios 2021 | Roberto Hernández, de bancos a farmacéuticas

El gobierno federal reportó, hasta el 30 de junio de este año, que los tramos 5 Norte, 6 y 7 de esta obra registran nulo avance físico y que su estado es de elaboración de los proyectos ejecutivos.

Estos tres tramos representan alrededor de 590.8 kilómetros de la totalidad del proyecto de acuerdo con información del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

El presidente de la República informó que actualmente sobre estos tramos se están realizando estudios para conocer la viabilidad del terreno para el paso de la vía y que en días próximos se darán a conocer.

De acuerdo con Forbes México, Roberto Hernández se mantienen como uno de los hombres más ricos de México y aunque buena parte de su fortuna se debe a los ingresos que le dejaron las ventas de Banamex y Vitro en años pasados, el empresario aún cuenta con otros negocios, como Hypera Pharma, donde tiene una pequeña participación.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado