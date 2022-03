AMLO celebra fallo de Corte que absolvió a Alejandra Cuevas y su madre en caso Gertz

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el falló de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que concedió un amparo liso y llano a Alejandra Cuevas y canceló una orden de aprehensión contra su madre Laura Morán Servín, de 94 años, señaladas por el supuesto homicidio de Federico Gertz, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

El mandatario federal dijo que esta es una muestra de que en México se vive un auténtico estado de derecho y que todas las decisiones se apegan al marco jurídico.

“Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico Estado de derecho, antes esto no sucedía, antes era un Estado de chueco”, expresó el jefe del Ejecutivo federal.

“Eso ya no sucede, ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los Poderes y eso es el cambio y que bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

Lee: Caso Gertz: SCJN otorga libertad a Alejandra Cuevas y cancela aprehensión de su madre

La pleno de la Corte sentenció ayer que al no existir la figura de “garante accesoria” no era posible imputar a Cuevas y su madre tal y como lo hizo la Fiscalía General de la Ciudad de México y que jueces locales avalaron.

El ministro José Luis González Alcántara dijo que Cuevas sufrió una afectación injustificada por parte de los órganos del Estado a su derecho de libertad personal, por lo que debería estar sujeta a los beneficios de la Ley General de Víctimas al reconocer que fueron violados sus derechos humanos por lo que debería repararse el daño.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ha sostenido que Alejandra Cuevas y Laura Morán fueron responsables de la muerte de su hermano, pues no lo cuidaban pese al estado grave en su salud en el que se encontraba.

