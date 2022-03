Caso Gertz: SCJN otorga libertad a Alejandra Cuevas y cancela aprehensión de su madre

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó libertad inmediata a Alejandra Cuevas Morán y canceló la orden de aprehensión contra Laura Morán, quienes son acusadas de “homicidio por omisión” de Federico Gertz Manero, hermano del actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo anterior se da después de que el fiscal Alejandro Gertz Manero ha culpado a Alejandra Cuevas Morán y a su madre Laura Morán de la muerte de su hermano, ya que según el funcionario, estas mujeres no cuidaron a su familiar, lo que provocó su muerte.

En los proyectos avalados por unanimidad esta tarde, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena estableció darle un amparo liso y llano a ambas mujeres, lo que significa la concesión absoluta del amparo.

En el caso de Alejandro Cuevas Morán, se menciona en la sentencia: “En consecuencia, al no advertirse la posible actualización del delito de homicidio que a título probable se le atribuyó, procede otorgarle el amparo liso y llano. Como la peticionara del amparo se encuentra actualmente recluida, se ordena su inmediata y absoluta libertad”, señala el proyecto avalado.

Al argumentar esta decisión, el documento señala que la evidencia con los cuales se pretendió sustanciar el homicidio por omisión son insuficientes para respaldar una acción persecutoria. Menciona que no basta que la Alejandra Cuervas fuera la hija de la pareja sentimental del hermano del fiscal para atribuirle la custodia de la vida de esta persona.

“Estoy absolutamente de acuerdo en otorgar el amparo de modo tal que ponga en libertad inmediata a la quejosa, porque este alto tribunal se pronunció por la conveniencia de entrar al estudio de fondo a pesar de criterios jurisprudenciales”, Alberto Pérez Dayán.

En el caso de Laura Morán, la sentencia avalada señala que la mujer, quien en ese momento tenía 88 años, contrató personal capacitado -entre ellos un cuidador- para su pareja de Federico Gertz Manero; sin embargo, el cuidador solo permaneció un día, ya que el paciente lo rechazó.

Durante la discusión de esto, los ministros coincidieron en que se debía dar el amparo liso y llano a Laura Morán, ya que consideraron que ella cumplió -con forme a sus capacidades al tener 88 años- en cuidar de su pareja, por lo que aseguraron que no habían elementos para atribuirle a la mujer la muerte del hermano del fiscal,

“Considero que no hay elementos probatorios aptos para atribuirle a la quejosa (Laura Morán) el fallecimiento de su concubino, porque dada sus propias condiciones no le era exigible cuidarlo por si misma atendiendo a su edad y a que no contaba con los conocimientos especializados para atender sus padecimientos.

La quejosa cumplió en forma razonable y bastante con el deber de cuidado a su cargo al realizar los actos que estuvieron en sus positividades para procurar la atención y cuidados de salud de su concubino para la cual deposito su confianza en personal médico, lo cuales suficiente para desvirtuar la conducta omisiva que le atribuye a la quejosa”, dijo el ministro Luis María Aguilar.

En tanto, el ministro presidente Arturo Zaldívar dijo que de haber una responsabilidad en los cuidados de Federico Gertz Manero tendría que ser de los médicos.

Esto se dio después de que la semana pasada, los ministros de la SCJN desecharon el proyecto para otorgar un amparo a Alejandra Cuevas, pues determinaron que se debía realizar un nuevo proyecto donde se analizará a fondo el asunto. Por ello, el asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ha sostenido que Alejandra Cuevas y Laura Morán fueron responsables de la muerte de su hermano, pues no lo cuidaban pese al estado grave en su salud en el que se encontraba.

En una entrevista radiofónica, el funcionario contó que en 2015 Laura Morán, pareja de su hermano y madre de Alejandra Cuevas, le habló para decirle que Federico Gertz Manero estaba en agonía. Al ir a verlo, contó, lo encontró inconsciente, desnutrido, con llagas en la espalda por abandono.

Después de ello, el hombre falleció, por lo que el fiscal denunció tanto a Laura Morán como a Alejandra Cuevas por homicidio por omisión.

