AMLO celebra que Salinas Pliego haya pagado deuda fiscal por 2,722 mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló y celebró este viernes que el empresario Ricardo Salinas Pliego pagó 2 mil 722 millones de pesos de impuestos que debían sus empresas.

“Quiero aprovechar para informar que las empresas de Salinas Pliego pagaron crédito fiscal de un poco mas de 2 mil 722 millones de pesos. Esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad de que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se aceptó como cosas juzgada la resolución de la SCJN”, comentó el presidente.

Lee: Por ‘nearshoring’, unas 50 empresas de EU, España, China y Suiza evalúan invertir en CDMX

En su conferencia matutina, López Obrador contó que algunas personas le llegaron a decir que Grupo Salinas no iba a pagar los impuestos que adeudaba, sin embargo, dijo que no entró en polémica porque “sabía que iba a actuar con responsabilidad porque está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio el que no haya privilegios”.

AMLO también felicitó a los diputados federales por haber aprobado ayer la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos, además agregó que no hay ni aumento de impuestos ni de derechos porque eso no hace falta.

“Por eso tenemos, sin aumentar impuestos ni gasolinazos ni endeudar al país, tenemos presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública. Está fuerte la Hacienda Pública del país y se debe en mucho a que todos están cumpliendo, lo reconozco y agradezco, porque esto es lo mejor”, señaló el mandatario federal.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado