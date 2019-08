AMLO condena violencia y destrucción en marcha; descarta usar la fuerza

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la violencia y el vandalismo que se registró durante la marcha contra la violencia hacia las mujeres del pasado viernes, aunque respaldó la decisión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de no usar la fuerza pública.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que su gobierno no es partidario de reprimir ninguna manifestación, pese a que “los conservadores” quisieran que hubiera mano dura.

Sobre la violencia contra las mujeres, afirmó que su gobierno trabaja todos los días en ello para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

El titular del Ejecutivo llamó hoy a quienes participan en manifestaciones a hacerlo con responsabilidad y sin violencia, y expresó su solidaridad con los periodistas agredidos durante las protestas del viernes pasado en la Ciudad de México.

Lee también: Se investiga a grupos de choque en manifestación de mujeres: Jesús Orta

“Hago un llamado a quienes protestan a que lo hagan de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos, y que se cuide el patrimonio cultural, artístico de México, de todos nosotros”, señaló.

“¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel de la Independencia, es un monumento importantísimo, en eso todos tenemos que actuar con responsabilidad”, agregó tras reiterar que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, “tiene todo nuestro respaldo”.

“Está garantizado el derecho a la manifestación y a disentir, pero tenemos que evitar la violencia, no agredir a nadie, autolimitarnos y portarnos bien, más que la tolerancia, acudo al respeto”, agregó el mandatario.

López Obrador reprobó que las manifestaciones de protesta no se hagan de forma pacífica, pero descartó cualquier forma de represión.

“¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso los derechos de las mujeres, con la destrucción? ¿Que no lo podemos hacer de manera pacífica? ¿Que tiene que ser con violencia? Yo no creo en eso, no creo que la vía de la violencia sea la opción, vamos a seguir actuado con tolerancia, prohibido la represión”, dijo

Sobre las agresiones a periodistas que cubrían la manifestación feminista del viernes pasado, expresó su solidaridad con ellos y sus medios de comunicación.

“¿Qué culpa tienen los periodistas?, ellos van a hacer su trabajo, van a hacer la nota, ¿cómo se les va a agredir?”, manifestó.

No te pierdas: Nuestra protesta no es violencia; exigimos medios con perspectiva de género: Mujeres+Mujeres