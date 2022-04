AMLO condenará invasión rusa a Ucrania en evento de Canadá y UE

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, aunque no participará en vivo en el evento “Stand Up for Ukraine”, que se realizará el próximo sábado 9 de abril por convocatoria del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenará en un video grabado la invasión de Rusia a Ucrania.

El mandatario federal declinó a la invitación debido a que este fin de semana realizará una gira de trabajo por las Islas Marías, no obstante, será el canciller Marcelo Ebrard quien lo represente ante los líderes europeos, quienes buscan recaudar fondos para los refugiados ucranianos.

López Obrador afirmó que no ha recibido ningún tipo de presión por parte de los líderes de otras naciones para condenar la guerra rusa en Ucrania y sostuvo que por el pasado de México en cuanto a invasiones extranjeras, su administración se posicionará ante el mundo condenando estas acciones.

“Hablé con el primer ministro Trudeau por teléfono, tiene una reunión, un encuentro con jefes de Estado, personalidades, va estar con jefes de Estado de Europa. El planteamiento de él fue buscar ayuda humanitaria, le comenté que no voy a poder participar porque voy a estar en las Islas Marías el sábado, me va representar por videoconferencia Marcelo Ebrard y me pidió que yo grabará un video.

“Lo voy a grabar y se lo voy a enviar con nuestra postura, que es la de condenar la invasión, porque nosotros hemos padecido dos invasiones, la española, una que representó tres siglos de dominio colonial, y luego una reconquista, dos invasiones francesas”, apuntó.

En la conversación que sostuvieron ambos mandatarios ayer, condenaron la ocupación rusa y los impactos humanitarios que tienen sobre los habitantes de este país y que ha motivado su desplazamiento forzado.

“Hay que seguir llamando el diálogo, por la paz, para que no haya víctimas inocentes, pero no azuzar, porque es muy cómodo estar fijando postura o interviniendo desde lejos”, afirmó.

