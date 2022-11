AMLO confía en que Elon Musk limpiará Twitter de bots, mentiras y censura

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que espera que con la compra de Twitter de Elon Musk, el empresario limpié la red social de bots y prevalezca en ella la transparencia, la verdad, y no se censure a nadie, para lo que estimó que al menos le tomará un año.

“Estoy esperando si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada, sólo que quieren cobrar, ¿no? sólo que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética. (…) Primero, una tregua de un año, que demuestre que ya se limpió twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie.

“Que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie, y que va a haber competitividad, profesionalismo, que se va a hablar con la verdad o se va a transmitir lo que es cierto, garantizando el derecho a todos a expresarse, a manifestarse, entonces sería un cambio importantísimo”, consideró.

López Obrador dijo confiar en que Musk pueda llevar a cabo lo anterior, ya que consideró que el empresario es firme en sus convicciones.

“Lo puede hacer el señor (Elon Musk) porque se ve que tiene arrojo, claro que es para gente grande”, mencionó.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

López Obrador reiteró que los cambios en Twitter llevarán tiempo y que Musk debe demostrar que su producto es de calidad.

“Es comprensible de que no cambie de la noche a la mañana, debe llevar tiempo, pero él como es empresario debe saber que primero hay que demostrar que lo que se ofrece es de calidad y no querer meter al mercado un producto chatarra y cobrarlo caro”, añadió.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado