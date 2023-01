AMLO confía que 2023 será el año de la consolidación y crecimiento económico

En su primera conferencia de prensa del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que en 2023 se consolidará la economía del país y por ende se detonará el crecimiento basado en políticas de equilibrios macroeconómicos y la utilización responsable del presupuesto.

“Se va a consolidar nuestra economía, que vamos a seguir creciendo, manteniendo equilibrios macroeconómicos, que vamos a tener buena recaudación y que como no se permite la corrupción y lujos en el gobierno, el presupuesto nos va a alcanzar, rinde”, destacó el jefe del Ejecutivo federal este lunes desde Palacio Nacional.

En ese sentido, López Obrador expuso que este año se contará con los recursos necesarios para culminar obras de infraestructura prioritaria como la refinería de Dos Bocas, el tren interurbano México-Toluca, así como el Tren Maya.

Al igual que lo hizo en su mensaje de fin de año, el mandatario federal se dijo optimista porque en 2023 se sienten aún más las bases para una nación más justa y donde se privilegie el desarrollo social.

“Yo estoy optimista, lo dije en mi mensaje de fin de año, en qué sustento mi optimismo, primero en la fortaleza cultural de nuestro pueblo, de ahí viene todo.

“Los neoliberales querían que ya no se hablara de historia cuando impusieron su modelo neoliberal hablaron del fin de a historia”, comentó.

De cara a las elecciones en el Estado de México y Coahuila, además del inicio del proceso comicial rumbo a 2024, López Obrador vaticinó que aunque hay una agenda definida por el ala opositora contra su gobierno, la atención a la población garantizará un tránsito político en paz.

Por ejemplo, el mandatario enfatizó que la Secretaria de Bienestar aumentará a 4 mil 800 pesos bimestrales para 2024 la pensión para adultos mayores.

“Si se atiende al pueblo, si no hay autoritarismo, si no hay corrupción, si no se violan los derechos humanos, pues no se tienen por qué presentar problemas, claro nuestros adversarios tienen otros propósitos para 2023 como los tuvieron para 2022 y 2021”, dijo.

