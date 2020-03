El presidente Andrés Manuel López Obrador subió este viernes un video a sus redes sociales criticando a una empresa mexicana “grande y famosa, que tiene que ver con franquicias extranjeras”, refiriéndose a Alsea.

La compañía mexicana estableció un programa para los empleados que estén dispuestos a tomar una ausencia laboral por 30 días, sin goce de sueldo, ante la pandemia del coronavirus.

“Estoy recibiendo un informe de la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, me dice que hay en las redes la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores, eso es injusto. No voy a mencionar a las empresas porque lo que quiero es que rectifiquen, que nos ayuden. De acuerdo a la ley no hay fundamento legal, porque no hay una declaratoria de emergencia sanitaria, no puede despedirlos y no pagarles a los trabajadores”, dijo el presidente en un video que grabó en Oaxaca.

Este jueves la operadora de restaurantes Alsea informó que implementará un plan financiero que prevé el cierre temporal de algunas tiendas y la salida laboral voluntaria de empleados ante la crisis de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

“Hago un llamado a los empresarios para que tengan dimensión social y no despidan a los trabajadores, esta empresa grande y famosa tiene que ver con franquicias extranjeras y es un mal ejemplo lo que están dando. Ojalá esto no suceda en nuestro país, yo voy a estar informando y lo que les comentaba cuando salimos de México: no hay que alarmarnos, no perder la calma, no adelantar víspera, no desgastarnos”, agregó López Obrador.

Alsea, que opera marcas como Starbucks, Domino’s Pizza y Vips, señaló que está reduciendo sus gastos generales con efecto inmediato, lo que implica la reducción de un número importante de puestos en el centro corporativo.

“Hemos reducido un número importante de puestos en nuestro centro corporativo. También hemos establecido un programa para colaboradores dispuestos a tomarse una ausencia de 30 días sin goce de sueldo. Estamos ajustando a nuestro personal en todas nuestras marcas, reduciendo las horas de trabajo y plantilla en línea con la demanda. Estamos negociando con los sindicatos relevantes buscando apoyo. Todos los contratos de terceros no esenciales serán detenidos. La mercadotecnia y la publicidad se reducirán drásticamente, para minimizar gastos”, dijo la empresa en un comunicado de prensa.

La empresa ha recibido múltiples críticas en redes sociales por esta medida e incluso en Twitter existe un hashtag #BoicotAlsea en donde algunos usuarios piden no consumir en sus cadenas de restaurantes.

Bueno, si la nota de #ALSEA los había hecho enojarse… Después de este hilo, espero avance el #BOICOTAlsea … a menos que envíen a sus trabajadores a casa con goce de sueldo total durante la emergencia. ABRO HILO pic.twitter.com/UNiI0zmgAE — Monte🏔 (@Montemx) March 20, 2020

