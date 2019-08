AMLO cree que Rosario Robles es solo un ‘chivo expiatorio’

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sigue pensando que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, es un “chivo expiatorio” y que los responsables de la tragedia nacional son los de “mero arriba”, aunque dejó en claro que deben concluirse las indagatorias iniciadas.

“Yo sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado, nada más que ya no puedo llamarles como les decía antes.

“¿Y qué era lo que sucedía? Se simulaba, se exponía a chivos expiatorios”, respondió al ser cuestionado sobre el tema, luego de las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de la llamada “Estafa maestra”.

El mandatario federal recordó que “como ya el proceso está iniciado se tiene que concluir”, al tiempo que reiteró el compromiso de su administración de que “no íbamos a desatar la persecución, que no es mi fuerte la venganza”.

“Ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no sólo el daño personal, no sólo porque me robaron la Presidencia (2006), sino porque por ese fraude hundieron al país”, remarcó en su habitual conferencia de prensa.

“Entonces, resaltó, ni contra ellos. No odiamos, ni somos rencorosos, además, eso no resuelve nada. Lo que estamos pensando es, a ver, veamos hacia adelante, punto final, y que nosotros actuemos de otra manera, con ética, con honestidad, con principios, con ideales”, expresó.

Refrendó que en la Cuarta Transformación que él encabeza, no hay consigna para afectar a nadie, y que la Fiscalía es autónoma, pues “eso era lo que querían los conservadores, no sé porque ahora están cambiando de parecer, ¿qué no hablaban de la autonomía como una opción que ya no dependiera el fiscal o el procurador del presidente?”.

Mencionó que en administraciones pasadas, se reformó el Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción “y de manera hipócrita la llamada sociedad civil con la prensa conservadora hablando de que había que crear el instituto anticorrupción, aparatos burocráticos para simular que se combatía” este flagelo, así como la opacidad.

“Como me acuerdo de esa palabra, porque se puso de moda, opacidad, o sea, lo oscuro, lo sucio, se usó el eufemismo de opacidad. Ya no”, enfatizó.

