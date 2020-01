AMLO defiende creación de empleos, la OIT ‘tiene otros datos’

De acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la taza de desempleados mantendrá su línea al alza al menos hasta la mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Para finales de 2020, la OIT anticipa que el número de personas sin empleo se incremente a 2.1 millones y escale a 2.4 millones para el año siguiente, de acuerdo con El Universal.

El informe muestra que por lo menos hubo 2 millones de personas desocupadas en México, durante el año pasado, por encima de 2018 y 2017, cuando se cualculó en un mínimo de 1.8 y 1.9 millones respectivamente.

La OIT también aseguró que, en el horizonte de 2021, la fuerza de trabajo total pasará de 57.1 millones de mexicanos a 58.9 millones.

En noviembre de 2019, López Obrador defendió que se tomen en cuenta como empleos formales a los jóvenes que son aprendices como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Hay muchos nuevos empleos que no se miden. Por ejemplo, si tenemos 900,000 jóvenes trabajando como aprendices que reciben 3,600 pesos mensuales ¿eso es empleo o no es empleo? Y son 900,000, esos no están en esa cuenta”, dijo durante su conferencia mañanera.

Te recomendamos: Ante aumento de desempleo, AMLO reclama a Inegi por no contar a sus becarios

En diciembre del año pasado, la tasa de desocupación representó 3.1% de la Población Económicamente Activa (PEA) durante el último mes de 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de desempleo es inferior en 0.4 puntos porcentuales con respecto a noviembre, cuando esté indicador alcanzó 3.5% de la PEA, y menor en 0.5 puntos porcentuales a la de diciembre de 2018, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad.

La tasa de desocupación fue mayor para las mujeres, al pasar de 3.7 a 3.2% entre noviembre y diciembre, y la de los hombres pasó de 3.4 a 3.1% en igual lapso, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La tasa de desocupación refiere al porcentaje de la PEA que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.

El instituto refirió que la tasa de participación quedó en 60.2 como porcentaje de la población que tiene 15 años y más en nuestro país.