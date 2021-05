AMLO denunciará a Alonso Ancira por pagar viáticos a Rubén Moreira

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunciará que Alonso Ancira pagaba viáticos por más de 30 millones de pesos a Rubén Moreira, cuando éste era gobernador de Coahuila.

“Primero voy a presentar las pruebas y luego voy a presentar las denuncias. No lo sabía y me entregaron los documentos hasta hace cuatro días. Es interesante como un empresario (Alonso Ancira) le paga viáticos a un político. Esto fue en 2014, no sé si era gobernador o candidato Rubén Moreira”, dijo.

El mandatario mencionó que la próxima semana mostrará las pruebas y después acudirá a poner la denuncia.

“Ahora aparece eso de que le pagan viáticos a políticos, hay que aclarar de dónde y también ver si es cierto. Lo mejor es presentar las pruebas y que ellos (las autoridades) digan si es cierto o no”, dijo.

Desde ayer, López Obrador señaló la relación entre Rubén Moreira y Ancira, quien recientemente recuperó su libertad tras acordar el pago de 216 millones de dólares como reparación de la venta con sobreprecio de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados a Pemex.

“Hay una vinculación estrecha entre el el señor Ancira, quien vendió a un precio elevado, de más de 200 millones de dólares, su planta (Agro Nitrogenados) con los políticos; por ejemplo, el señor Ancira le pagaba a quien fue el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, viáticos de más de 30 millones de pesos”, mencionó ayer miércoles.

