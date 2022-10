AMLO descarta acuerdo con EU sobre Título 42; acusa politiquería electoral de Texas

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que esté negociando con su homólogo estadounidese, Joe Biden, un acuerdo migratorio sobre el Título 42 sobre expulsiones que ahora incluiría a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal expuso que la efervecencia política en Estados Unidos por su inmimente proceso electoral, está animando a los candidatos, como lo es el caso del gobernador de Texas, Greg Abbott, quienes buscan la simpatía de los votantes a costa del maltrato de los migrantes.

“Ya lo estamos viendo, de cómo el gobernador de Texas quiere reelegirse, traslada a migrantes a Nueva York o van y los ponen cerca de las casas donde viven los políticos demócratas. Últimamente lo llevan, algo que resulta indignante, ofensivo, para que trabajen limpiando en la Florida, por los daños ocasionados por el pasado huracán.

“Entonces, no queremos eso y estamos pendientes para que no vaya a suceder una desgracia, estamos cuidando a los migrantes, protegiendo sus derechos humanos y procurar que no se promueva la afluencia migratoria en estos días, porque conocemos todas estas prácticas politiqueras”, apuntó.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, dijo que en coordinación con el gobierno estadounidense trabajan para brindar a la comunidad de migrantes sus derechos y que se respete su estancia en aquel país sobretodo en el contexto de las elecciones.

“Estamos trabajando en el tema migratorio de manera coordinada, los gobernadores y las dependencias del gobierno federal porque en estos días, en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, hay siempre, por estos sucesos, ya como antecedente, la tentación de utilizar el tema migratorio con propósitos políticos electorales”, apuntó.

Ayer, medios locales de Texas afirmaron que la administración Biden busca que México reciba a migrantes procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que han sido expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42.

