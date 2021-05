AMLO descarta dejar de aplicar prueba Pisa en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que México vaya a dejar de aplicar la prueba Pisa, muestra que evalúa el desempeño estudiantil de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En conferencia de prensa desde Chetumal, Quintana Roo, el mandatario federal afirmó que toda prueba que ayude al desarrollo educativo en México perdurará.

“Sí, no tiene por qué no continuar, todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, ¿va a continuar México tolerando la producción de las empresas extranjeras?, digo no, pero si me dicen, va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejoren la calidad de la enseñanza, digo sí”.

“Todo lo que signifique mejorar la educación es apoyado y respaldado, todas las pruebas y estamos nosotros participando para mejorar la educación”, puntualizó.

Durante el fin de semana, se divulgó una versión de un funcionario de PISA en Francia sobre que las pruebas de campo para elaborar el informe en el país estaba suspendida.

México sería el único país de 87 que habría abandonado el mecanismo en el que participa desde el año 2000.

La prueba Pisa se distingue por medir las capacidades de los estudiantes y con los resultados cada país puede comparar las habilidades y optar por determinadas políticas públicas.