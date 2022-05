AMLO desecha en definitiva NOM 236 para verificación físico-mecánica de autos

El presidente Andrés Manuel López Obrador desechó este jueves la NOM 236 para la verificación físico-mecánica de automóviles pese a que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, planteó mantener el proceso sin costo al contribuyente.

“Yo no sabía y estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar, no tenía ni siquiera la información.

“La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que es de primera, honesta y además con sentido común, que debería ser el más común de los sentidos, y ya eso se hace a un lado, no entra en vigor”, afirmó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El 5 de mayo, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la entrada en vigor de la NOM 236, en la que aplica una nueva verificación, en condiciones físico-mecánicas a los automóviles que pesen menos de 3 mil 857 kilos.

Las condiciones que se revisarían en los automóviles en dicha verificación serían: el acondicionamiento exterior tal como carrocería, cofre, claxón, cinturones de seguridad, velocímetro, así como la tenencia de la llanta de refacción.

Dicha norma establece que los autos de procedencia nacional o extranjera de transporte particular o de uso intensivo inferiores a dicho peso deberán pasar por el proceso de verificación:

Los carros de transporte particular harán el proceso cuatro años posteriores a la fecha de su comercialización como vehículo nuevo, y a partir de entonces, cada dos años hasta el noveno año.

Los vehículos de transporte particular de 10 o más años posteriores a la fecha de su comercialización como auto nuevo deberán hacer el proceso de inspección cada año.

Los automóviles de uso intensivo llevarán el proceso un año después de la fecha de su comercialización como vehículo nuevo y, a partir de entonces, cada año.

Ayer, Clouthier comentó que la norma no tendría nuevos requerimientos ni costo adicional para los ciudadanos y lo que se buscaba era evitar accidentes por fallas en los vehículos.

