AMLO designa a Arturo Herrera como secretario de Hacienda tras renuncia de Urzúa

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, será a partir de hoy el titular de la dependencia, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario indicó que recibió hoy la renuncia de Carlos Urzúa a su cargo de secretario por no estar conforme con las decisiones que se están tomando en materia económica.

“Como se están llevando a cabo estos cambios, se cimbra, rechina y hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo, pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo, por eso acepto la renuncia del secretario de Hacienda, a quien agradezco por su colaboración, por su apoyo y lo respeto”, afirmó.

Minutos antes, Urzúa reveló su renuncia con una carta en la cual se quejó la de imposición de funcionarios y decisiones en materia económica.

López Obrador señaló que él y su gobierno siguen con el compromiso de cambiar la política económica que se impuso en el país desde hace 36 años.

“Es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, y es cambio de verdad, transformación, no simulación”.

El titular del Ejecutivo dijo ver buenos resultados de su gobierno en materia económica y aseguró que habrá crecimiento y desarrollo en el país con la continuación de la política de austeridad y combate a la corrupción.

“Esta es la fórmula que se está aplicando y nos está dando buenos resultados, tenemos buenas cuentas, ha aumentado la recaudación, no tenemos déficit, no ha crecido la deuda pública. Lo acabo de decir y lo repito, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en lo que llevamos de gobierno”, mencionó.

López Obrador refirió que Herrera estudió la carrera de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con maestría de Economía por El Colegio de México y está por terminar un doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Nueva York.

“Ya fue secretario de Finanzas cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, es una gente con experiencia, pero además es una gente sensible”, comentó.

