AMLO desmiente desvío presuntamente hallado por Policía Federal en NAIM

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso que la Policía Federal haya detectado un desvío por más de 17,000 millones de pesos (mdp) en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Según publicó el diario El Universal, la corporación había realizado una investigación de los recursos manejados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y tras hallar anomalías, entregó las conclusiones de su indagatoria al Órgano Interno de Control (OIC) de la GACM.

“No presentó la Policía Federal Preventiva (sic) ninguna denuncia; o sea, lo queremos manejar con mucho cuidado el caso porque no tiene fundamento, pero no queremos exhibir a nadie porque, incluso, no vemos que haya mala fe en el periódico, pensamos que fueron sorprendidos”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa del martes.

En su nota, el periódico apuntó que en la presunta investigación estaban involucrados a Raúl González Apaolaza, ex director general de la obra del NAIM, y Carlos Noriega, ex director general de Administración de GACM.

PUBLICIDAD

Al respecto, López Obrador señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) no recibió ninguna denuncia y no tiene elementos ni pruebas del presunto caso.