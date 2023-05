AMLO ‘entera’ a Biden sobre financiamiento de USAID a ONGs críticas; en una carta le pide intervenir

El presidente Andrés Manuel López Obrador “enteró” a su homólogo estadounidense Joe Biden sobre el financiamiento que realiza la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) a organizaciones civiles mexicanas opositoras a su gobierno por lo que le pidió detener los recursos.

El mandatario mexicano dijo que le mandó, a través de Elizabeth Sherwood-Randall, enviada del presidente Biden para tratar el tema migratorio, una carta donde expuso que la USAID pretende aumentar los recursos a organizaciones civiles con francos ánimos golpistas.

“La verdad, siento que es muy prepotente, muy ofensivo (el financiamiento) y no me puedo quedar callado. Ofrezco disculpas, pero la vida pública tiene que ser más pública, y en Estados Unidos y en México siempre debe haber libertad.

“La vamos a poner aquí, esto por el financiamiento a estas organizaciones. Me dijo (Elizabeth Sherwood-Randallque), como digo en la carta, que el presidente Biden no estaba enterado. Que lo lamentaba mucho porque eso no tiene que ver con las relaciones. Es breve la carta”, apuntó.

El lunes, el diario Milenio reportó que la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) redoblará su aportación financiera a ONGs en el país pues hacia 2024 se incrementará su presupuesto de 50 a 60 millones de dólares.

De acuerdo con el rotativo, dicha agencia mantendrá, por al menos dos años más, los programas de capacitación y asistencia técnica.

“Deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos”, reprochó.

