AMLO enviará iniciativa preferente para mandar la Guardia Nacional a Sedena

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció este jueves que el 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una iniciativa preferente para que la Guardia Nacional se consolide en el país administrativa y operativamente en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la plenaria de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, el secretario explicó que esta iniciativa no será constitucional, sino son cambios a leyes secundarias, los cuales el partido de López Obrador y aliados podrán pasar, ya que cuentan con los votos necesarios para llevarlos a cabo al tener 279 legisladores.

Los cambios serán a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas y la Ley de la Guardia Nacional, con el fin, dijo el secretario, de dotar a México de una institución que sea efectiva y capaz de garantizar la seguridad y bienes de las personas.

“Sé que no va a ser fácil el debate, porque desde luego quienes no comparten este proyecto transformador lo primero que van a decir es ‘van a la militarización del país’. Nada tan alejado de ello, no es ese el objetivo del presidente de la República. SI fuese ese el objeto, pues en la pasada legislatura se pudo haber propuesto, incluso la reforma constitucional y se hubiera obtenido”, dijo el secretario quien fue vitoreado “presidente, presidente”.

Señaló que la Guardia Nacional tiene que estar bajo el control operativo y administrado del Ejercito mexicanos, porque “no hay una institucional tan profesional, tan honesta, tan transparente como esa”.

Sobre la negativa del bloque opositor- PAN, PRI, PRD- de no aprobar ninguna reforma constitucional, Adán Augusto López dijo que eso “nomás es el discurso de las minorías, cuando hay una mayoría cohesionada política y profesionalmente preparada, pues haya ellos que se quedarse con sus moratorias”.

Una vez presentada, al tratarse de una iniciativa preferente, los diputados tendrán hasta 30 días para discutirla y votarla, después será turnada al Senado, donde también tendrán el mismo número de día.

