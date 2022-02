AMLO desafía a INE: promueve otra vez revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a promover el proceso de revocación de mandato del 10 de abril, pese a que esta es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE); además, pidió no realizar la manifestación a su favor proyectada para el 27 de febrero el Zócalo capitalino.

“Yo les diría respetuosamente que no se manifiesten, que no haya ningún acto de apoyo, que mejor que como ciudadanos libres e independientes participen el día 10 (de abril)”, dijo en referencia a la consulta de revocación de mandato.

Al ser cuestionado en la mañanera sobre las 57 mil casillas que se colocarán para este proceso de participación ciudadana, que es una tercera parte de las que se pusieron en las elecciones federales, el presidente sugirió que si es necesario hay que llegar un día antes pero que se haga la consulta.

“Quien quiere ser libre, lo será. Si hay que estar desde un día antes, hay que estar, así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre, nunca ha sido fácil, siempre hemos luchado contra la corriente, pues estamos enfrentando al INE. Parece mentira, pero es estar constantemente remontando todos estos desafíos”, dijo el mandatario.

En su conferencia matutina, el tabasqueño comentó que los consejeros del INE ponen menos casillas para que “sigan teniendo sus mismos sueldos, se sigan dando la gran vida porque no pudieran llevar a cabo un plan de austeridad para instalar más casillas. Lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia”.

Los consejeros del órgano electoral redujeron el número de casillas por falta de presupuesto, ya que ni la Cámara de Diputados ni la Secretaría de Hacienda les ampliaron sus recursos para este ejercicio que se realizará el 10 de abril.

