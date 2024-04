AMLO insta a la Fiscalía a revelar la nueva teoría sobre el magnicidio de Colosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) que publique tras las elecciones la investigación sobre la nueva teoría del magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en 1994, que involucraría a un segundo tirador.

El mandatario aseveró en su conferencia matutina que en el Poder Judicial “se silencia el hecho de que hubo un segundo tirador”, en referencia a Jorge Antonio Sánchez, agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo de espionaje del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

También sostuvo que buscan ocultar la participación de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado el año pasado por narcotráfico en Estados Unidos y que era entonces subdirector operativo del Cisen y “rescató” a Sánchez de la cárcel horas después del asesinato en la ciudad fronteriza de Tijuana.

“Hay una orden de aprehensión que el juez negó y ese segundo tirador pertenecía al Cisen, a la oficina de espionaje del Gobierno en la época de Salinas, y el que fue a rescatar al segundo tirador fue García Luna”, indicó el gobernante mexicano.

AMLO pide que salga investigación de Colosio tras elecciones

López Obrador desató la polémica en enero, cuando pidió indagar si fue un crimen de Estado el asesinato de Colosio, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya muerte se considera el magnicidio más grave en México desde 1928 porque en el siglo XX todos los candidatos priistas ganaban la presidencia.

El caso se consideraba cerrado porque existe un magnicida confeso, Mario Aburto.

Aún así, negó ahora que busque revivir el caso por motivos electorales ante los comicios presidenciales del 2 de junio, pues la nueva teoría involucra a algunos de sus mayores rivales políticos, al expresidente Salinas de Gortari y a García Luna, quien fue funcionario del exgobernante Felipe Calderón (2006-2012).

Por ello, solicitó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que “dé a conocer toda la información” sobre el crimen cuando pasen las elecciones.

“Yo no quiero irme sin que esto se aclare porque, además, conviene a todos saber. Entonces, vamos para que no quede sospecha (a escuchar la información) de la Fiscalía y que no quede sospecha acerca de que hubo o hay un interés político, o sea, una maniobra”, apuntó.

Con información de EFE.

