AMLO ironiza por consultas sobre política energética: ‘Nos tiene bien preocupados’

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que “no pasará nada” con la política energética del país luego que Estados Unidos convocó a consultas para la solución de controversias con México en el marco del T-MEC e ironizó con el tema por sus adversarios que celebraron el hecho “con esto de que nos van a llamar a cuentas, que nos tiene bien preocupados”.

López Obrador consideró que las empresas extranjeras están haciendo lobby contra el gobierno mexicano debido a que existen diferencias con las compañías del sector.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal consideró que esta revisión está dentro del marco normativo del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá por lo que su administración se concentrará en explicar como la nueva ley de la industria eléctrica no afecta lo suscrito en materia comercial con ambos países.

Sin embargo, reprochó que la prensa mexicana esté señalando el hecho como una catasfrofe para su gobierno y que pretendan que México debe ceder la soberanía energética a los intereses privados tal y como se hizo en otros regímenes.

“Ayer se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política energética porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y Estados Unidos, es un mecanismo establecido en el tratado cuando un país considera que no se cumplen con los mecanismos.

“Pero si ven la información todos los del Reforma, Carmen Aristegui, la señora Dresser, Arturo Sarukhan y todo ese grupo, no, ayer, desde antier están hablando de que ahora sí, como celebrando, que nos sancionen por nuestra política energética”, acusó el jefe del Ejecutivo federal.

En ese sentido, el tabasqueño expuso que sus adversarios han emprendido una campaña para celebrar las consultas que han pedido Estados Unidos y Canadá al tiempo quen proyectó una canción de Chicho Che: “Uy qué miedo”.

“Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos. Uy qué miedo, mira como estoy temblando. Uy qué miedo, mira como estoy temblando. Y que vienen en platillos, a más de cuatro a llevarnos. Uy qué miedo, mira como estoy temblando. Uy qué miedo, mira como estoy temblando. Que el dolar va para arriba, y el peso sigue bajando. Uy qué miedo, mira como estoy temblando. Uy qué miedo, mira como estoy temblando“, dice la letra del compositor tabasqueño.

Estados Unidos considera que la política energética de México, que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) y se le niega el acceso al mercado de empresas provenientes de aquella nación.

La Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que la ley mexicana en el sector viola cuatro artículos de los capítulos del T-MEC referentes al Acceso a Mercado, Inversión y Empresas Paraestatales.

“No va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos hablando de que ahora sí, igual de como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca: ‘a ver, primero nos vas a financiar 1,500 millones de dólares para la frontera y segundo queremos que detengas a Caro Quintero, tercero, que ofrezcas disculpas por haber promovido el que no asistieran a la llamada Cumbre de América otros países, por haberte insubordinado’, no, el presidente Biden es una persona decente, respetuosa”, dijo.

Al respecto, en entrevista con Forbes México, Mónica Lugo, exnegociadora del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló que México tiene las perder en la disputa por la clara violación del acuerdo; además, considera muy probable que Canadá se una a las consultas, pues también ya ha expresado sus inquietudes y, de hecho, Estados Unidos ya se había tardado.

